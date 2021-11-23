Парламенты Балтийских стран и Польши выступили с совместным заявлением

Полный текст заявления:

Мы, спикеры Сейма Республики Польша, Рийгикогу Эстонской Республики, Сейма Литовской Республики и Сейма Латвийской Республики

подтверждаем, что агрессивная деятельность незаконного режима Лукашенко достигла беспрецедентного уровня. Они провоцируют кризис на внешних границах Европейского союза, подвергают опасности весь регион и намеренно создают угрозу для жизней людей, оказавшихся в уязвимом положении. Это – нарушение международного права и взятых на себя политических обязательств, а также несоблюдение основных прав человека;

решительно осуждаем искусственно созданную властями Беларуси незаконную миграцию при продолжающейся поддержке государства, используемую в качестве инструмента гибридных операций в политических целях, направленных против Польши, Литвы, Латвии и Европейского союза;

призываем международную общественность, в первую очередь, страны происхождения жертв и транзитные страны оказать решительное противостояние, предприняв необходимые шаги для того, чтобы остановить власти Беларуси в принуждении мигрантов к незаконному пересечению границы Европейского союза, и призвать к ответственности режим Беларуси за вышеназванные нарушения;

осуждаем деятельность незаконного режима Лукашенко, которая ограничивает доступ предлагаемой соседними государствами гуманитарной помощи мигрантам, собранным и удерживаемым в приграничных зонах режимом Лукашенко;

призываем в срочном порядке привести в действие принятый на встрече министров иностранных дел государств-членов Европейского союза новый пакет санкций, который направлен против лиц и организаций, замешанных в деятельности режима Лукашенко, способствующей незаконному пересечению внешних границ ЕС, или активно помогающих в этой деятельности. Использование мигрантов в качестве инструмента для достижения политических целей – неприемлемо. Если это продолжится, то Европейский союз должен будет рассмотреть дополнительные ограничительные меры против режима Беларуси в соответствии со своим постепенным подходом;

подчеркиваем, что ответственность за нормализацию ситуации на границе полностью лежит на незаконном режиме Александра Лукашенко, в то время как Европейский союз и его государства-члены должны по-прежнему руководствоваться принятыми Европейским советом и Советом ЕС по иностранным делам общими решениями и политическими позициями;