Больницы Нидерландов переполнены: COVID-пациентов отправляют в ФРГ

Первых таких пациентов отправили во вторник из Роттердама в немецкий город Бохум.

Отмечается, что показатель заполняемости больниц в Нидерландах достиг самого высокого уровня с мая этого года.

Согласно данным европейских СМИ, многие медицинские учреждения в Нидерландах уменьшают количество мест для пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, переквалифицируясь для лечения коронавируса.

В Нидерландах, как и в ряде других стран Европы, в последние недели растет заболеваемость коронавирусом.