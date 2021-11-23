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Мэром Маарду переизбран Владимир Архипов

Владимир Архипов. ФОТО: Andres Haabu

Во вторник, 23 ноября, состоялось второе заседание нового состава Маардуского городского собрания, на котором мэром города был переизбран Владимир Архипов, пишет Rus.ERR.

Архипов руководит городом с 2016 года.

Теперь горсобранию предстоит сформировать постоянные комиссии, выбрать их руководство, а также утвердить состав городской управы.

На первом заседании председателем горсобрания был избран Айлар Лира, его заместителем - Павел Куузик.

На состоявшихся 17 октября муниципальных выборах победу в Маарду одержала Центристская партия, получившая в местном городском собрании 16 мест из 21.

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