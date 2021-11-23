Мэром Маарду переизбран Владимир Архипов
Во вторник, 23 ноября, состоялось второе заседание нового состава Маардуского городского собрания, на котором мэром города был переизбран Владимир Архипов, пишет Rus.ERR.
Во вторник, 23 ноября, состоялось второе заседание нового состава Маардуского городского собрания, на котором мэром города был переизбран Владимир Архипов, пишет Rus.ERR.
Архипов руководит городом с 2016 года.
Теперь горсобранию предстоит сформировать постоянные комиссии, выбрать их руководство, а также утвердить состав городской управы.
На первом заседании председателем горсобрания был избран Айлар Лира, его заместителем - Павел Куузик.
На состоявшихся 17 октября муниципальных выборах победу в Маарду одержала Центристская партия, получившая в местном городском собрании 16 мест из 21.