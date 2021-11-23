Поклонник Путина из Финляндии хвастается тем, что воевал в Восточной Украине
По оценкам, около двух десятков финнов ездили на восток Украины, чтобы принять участие в военных действиях. Финские власти никак не расследовали их деятельность, пишет Yle.
По оценкам, около двух десятков финнов ездили на восток Украины, чтобы принять участие в военных действиях. Финские власти никак не расследовали их деятельность, пишет Yle.
Петри Вильякайнен написал в своих соцсетях, что хочет домой. Дело было в марте 2020 года, и коронавирус закрывал границы стран по всему миру. В своем посте Вильякайнен рассказал, что его паспорт просрочен, и попросил у своих подписчиков денег.
Согласно рассказу, к тому времени мужчина воевал на востоке Украины – в Донецкой и Луганской областях – уже пять лет. Почти столько же, сколько российские войска без опознавательных знаков ведут необъявленную войну против Украины.
Вильякайнен – один из двух десятков финнов, сражавшихся на Донбассе. И точно самый громкий из всех: он не раз публично заявлял о своем участии в боевых действиях против сил украинского правительства. То есть на стороне российских войск.
После начала войны министерство иностранных дел Финляндии выпустило предупреждение о том, что не стоит путешествовать в восточные регионы Украины. Там не будет доступна консульская помощь, дороги могут быть перекрыты, а вблизи от линии конфликта может быть опасно для жизни.
При этом поездка на Донбасс финскими законами не запрещается – даже для участия в военных действиях. При желании Вильякайнен и другие бойцы могут вернуться домой со своим новым боевым опытом.
В некоторых других странах Европы за действия на востоке Украины граждан приговаривали в судах, и подчас приговоры были довольно жесткими.
Новостная служба Yle познакомилась с материалами, которые публиковали сражавшиеся в Восточной Украине финны. К ним следует относиться с изрядной долей критики.
В своем первом интервью для Youtube, записанного на Донбассе, Петри Вильякайнен смотрит прямо в камеру. Он одет в зеленую униформу, на которой красуются две медали – точно не финских вооруженных сил.
Интервью ведет известный доцент Йохан Бекман. Он спрашивает: «Если на Донбассе на том фронте будут американские солдаты, что ты будешь делать?» Вильякайнен думает секунду, откашливается и отвечает с улыбкой: «Буду сразу стрелять». Потом он смеется и добавляет: «Зависит от ситуации».
Украина, по его мнению, «захвачена прозападной, нелегитимной и фашистской хунтой». А финансируют эту «нацистскую хунту Киева» США и Евросоюз, против которых он и сражается. Владимира Путина Вильякайнен считает «надеждой на лучшее».
«Когда Путин выступает с речью, я ему верю. Русскому миру нужен сильный лидер», – пишет финн.
Петри Вильякайнен рассказал еще, что у него есть полученный в качестве трофея от украинского солдата штык. По его словам, у «народной армии», то есть у возглавляемых Россией войск, не было противотанковых ракет или других тяжелых вооружений. На самом же деле с начала конфликта российская сторона обеспечивала «народную армию» боеприпасами, в том числе тяжелыми.
В следующем интервью, опубликованном в марте 2016 года, на рукаве формы Вильякайнена красуются новые нашивки. На них изображена летучая мышь, служащая символом российских разведподразделений специального назначения, и значится текст «Новороссия. Военная разведка».
В подводке рассказывается, что Вильякайнен вступил в ряды бригады спецназначения «Призрак» и занимается разведывательной деятельностью. «Мы здесь на стороне Луганской народной армии и отражаем нападение нацистов», – говорит Вильякайнен.
Последнее его появление датируется началом июня 2021 года, когда Йохан Бекман связывался с ним во время стрима. Финн тогда сказал, что он до сих пор на Донбассе.
Новостная служба Yle не смогла связаться с Вильякайненом, чтобы получить от него комментарий.
Новостная служба Yle попросила у Йохана Бекмана прокомментировать его деятельность по вербовке финнов. Бекман ответил, что он до сих пор помогает завербованным финнам, но не отвечает за них.
Он говорит, что не знает, кто из них мог совершать преступления, ранить или убивать людей. Сам он, по его словам, не участвует в боевых действиях.
На вопрос о том, представляют ли вернувшиеся с Донбасса и прошедшие военную подготовку люди угрозу безопасности Финляндии, Бекман ответил так: «Вернувшихся необходимо приравнять к ветеранам войны и предоставить им все ветеранские льготы. Участие граждан Финляндии в боях на востоке Украины – это хорошая подготовка к борьбе против НАТО. Часть людей осталась в Восточной Украине на годы, часть вернулась сразу обратно в Финляндию, а часть вернулась и отправилась снова на Донбасс».