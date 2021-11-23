Поклонник Путина из Финляндии хвастается тем, что воевал в Восточной Украине

Петри Вильякайнен написал в своих соцсетях, что хочет домой. Дело было в марте 2020 года, и коронавирус закрывал границы стран по всему миру. В своем посте Вильякайнен рассказал, что его паспорт просрочен, и попросил у своих подписчиков денег.

Согласно рассказу, к тому времени мужчина воевал на востоке Украины – в Донецкой и Луганской областях – уже пять лет. Почти столько же, сколько российские войска без опознавательных знаков ведут необъявленную войну против Украины.

Вильякайнен – один из двух десятков финнов, сражавшихся на Донбассе. И точно самый громкий из всех: он не раз публично заявлял о своем участии в боевых действиях против сил украинского правительства. То есть на стороне российских войск.

После начала войны министерство иностранных дел Финляндии выпустило предупреждение о том, что не стоит путешествовать в восточные регионы Украины. Там не будет доступна консульская помощь, дороги могут быть перекрыты, а вблизи от линии конфликта может быть опасно для жизни.

При этом поездка на Донбасс финскими законами не запрещается – даже для участия в военных действиях. При желании Вильякайнен и другие бойцы могут вернуться домой со своим новым боевым опытом.

В некоторых других странах Европы за действия на востоке Украины граждан приговаривали в судах, и подчас приговоры были довольно жесткими.

Новостная служба Yle познакомилась с материалами, которые публиковали сражавшиеся в Восточной Украине финны. К ним следует относиться с изрядной долей критики.

«Буду стрелять‎»

В своем первом интервью для Youtube, записанного на Донбассе, Петри Вильякайнен смотрит прямо в камеру. Он одет в зеленую униформу, на которой красуются две медали – точно не финских вооруженных сил.

Интервью ведет известный доцент Йохан Бекман. Он спрашивает: «Если на Донбассе на том фронте будут американские солдаты, что ты будешь делать?» Вильякайнен думает секунду, откашливается и отвечает с улыбкой: «Буду сразу стрелять». Потом он смеется и добавляет: «‎Зависит от ситуации».

Украина, по его мнению, «захвачена ‎прозападной, нелегитимной и фашистской хунтой». А финансируют эту «‎нацистскую хунту Киева» США и Евросоюз, против которых он и сражается. Владимира Путина Вильякайнен считает «надеждой на лучшее».

«Когда Путин выступает с речью, я ему верю. Русскому миру нужен сильный лидер», – пишет финн.

Петри Вильякайнен рассказал еще, что у него есть полученный в качестве трофея от украинского солдата штык. По его словам, у «‎народной армии», то есть у возглавляемых Россией войск, не было противотанковых ракет или других тяжелых вооружений. На самом же деле с начала конфликта российская сторона обеспечивала «‎народную армию» боеприпасами, в том числе тяжелыми.

В следующем интервью, опубликованном в марте 2016 года, на рукаве формы Вильякайнена красуются новые нашивки. На них изображена летучая мышь, служащая символом российских разведподразделений специального назначения, и значится текст «‎Новороссия. Военная разведка».

В подводке рассказывается, что Вильякайнен вступил в ряды бригады спецназначения «‎Призрак» и занимается разведывательной деятельностью. «Мы здесь на стороне Луганской народной армии и отражаем нападение нацистов», – говорит Вильякайнен.

Последнее его появление датируется началом июня 2021 года, когда Йохан Бекман связывался с ним во время стрима. Финн тогда сказал, что он до сих пор на Донбассе.

Новостная служба Yle не смогла связаться с Вильякайненом, чтобы получить от него комментарий.

Бекман своей вины не видит

Новостная служба Yle попросила у Йохана Бекмана прокомментировать его деятельность по вербовке финнов. Бекман ответил, что он до сих пор помогает завербованным финнам, но не отвечает за них.

Йохан Бекман в 2008 году в Бронзового солдата. ФОТО: Toomas Huik

Он говорит, что не знает, кто из них мог совершать преступления, ранить или убивать людей. Сам он, по его словам, не участвует в боевых действиях.