О родителях особенных детях. О чувстве вины. О личных границах. О праве быть счастливым
Я пишу только о своих мыслях и ощущениях, в основе нет научных статей или валидных исследований, есть только опыт социального педагога и мамы особого ребенка.
Я пишу только о своих мыслях и ощущениях, в основе нет научных статей или валидных исследований, есть только опыт социального педагога и мамы особого ребенка.
Моему сыну 6 лет, и он не говорит, у него стоит диагноз - неуточненное первазивное расстройство, он астматик и аллергик. С трех лет мы прошли все доступные в нашей стране обследования, сменили несколько неврологов, психиатров и аллергологов, ежедневно занимаемся со специалистами: логопед, психолог, физиотерапевт. Ходим в садик в специальную группу, на тренировки по плаванью, три раза в год ездим на интенсивные курсы терапии. Это все помогает, развитие идет, медленным шажками, не торопясь, но идет, уча нас родителей, замечать и ценить даже самые маленькие достижения.