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  • О родителях особенных детях. О чувстве вины. О личных границах. О праве быть счастливым

О родителях особенных детях. О чувстве вины. О личных границах. О праве быть счастливым

Ксения Георге. ФОТО: Инна Муржак.

Я пишу только о своих мыслях и ощущениях, в основе нет научных статей или валидных исследований, есть только опыт социального педагога и мамы особого ребенка.

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Моему сыну 6 лет, и он не говорит, у него стоит диагноз - неуточненное первазивное расстройство, он астматик и аллергик. С трех лет мы прошли все доступные в нашей стране обследования, сменили несколько неврологов, психиатров и аллергологов, ежедневно занимаемся со специалистами: логопед, психолог, физиотерапевт. Ходим в садик в специальную группу, на тренировки по плаванью, три раза в год ездим на интенсивные курсы терапии. Это все помогает, развитие идет, медленным шажками, не торопясь, но идет, уча нас родителей, замечать и ценить даже самые маленькие достижения.

Вы пробовали из 10 наименований продуктов, которые не вызывают аллергию, для аутистического ребенка (не тот цвет - не ем, не та температура - не ем, не та консистенция - не ем, вчерашнее - не ем) приготовить разнообразное меню, чтобы не было никаких недостатков в питательных веществах, витаминах и минералах? Я пробовала. Мало того - у меня получилось! Но после этого, вы реально радуетесь всей семьей, что сын наконец-то согласился есть рис крупинками, а не только кашей из хлопьев, а после первой съеденной сосиски обзваниваете всю родню, чтобы сообщить эту прекрасную новость.

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