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Наташа Меркулова и Алексей Чупов: кино должно удивлять!

Наташа Меркулова и Алексей Чупoв. ФОТО: собственность фирмы Place of Power

1938 год. Ленинград. Сотрудников Управления внутренних дел поочередно вызывают «на переаттестацию», откуда они не возвращаются. Капитан Волконогов, не дожидаясь, когда очередь дойдет до него, бежит. От вставшего из могилы расстрелянного друга он узнает, что всех их после смерти ждут адские мучения. Избежать этого можно, если кто-то из близких казненных тобой людей простит тебя. И капитан, преследуемый коллегами из карательных органов, отправляется искать прощения…

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Сказочную антиутопию о совсем не сказочном страшном прошлом «Капитан Волконогов бежал» поставили по собственному сценарию Наташа Меркулова и Алексей Чупов. На «Кинотавре» «Капитан Волконогов бежал» получил приз за лучший сценарий и приз зрительских симпатий, месяц назад стал лауреатом фестиваля в Филадельфии. А мировая премьера на фестивале класса «А» состоялась в Венеции.

На PÖFF картина была показана в основной программе вне конкурса.

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