Наташа Меркулова и Алексей Чупов: кино должно удивлять!

1938 год. Ленинград. Сотрудников Управления внутренних дел поочередно вызывают «на переаттестацию», откуда они не возвращаются. Капитан Волконогов, не дожидаясь, когда очередь дойдет до него, бежит. От вставшего из могилы расстрелянного друга он узнает, что всех их после смерти ждут адские мучения. Избежать этого можно, если кто-то из близких казненных тобой людей простит тебя. И капитан, преследуемый коллегами из карательных органов, отправляется искать прощения…