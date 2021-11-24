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  • В Таллинне автомобиль на летней резине сбил пешехода: полиция ищет свидетелей

В Таллинне автомобиль на летней резине сбил пешехода: полиция ищет свидетелей

Зимняя резина. ФОТО: Margus Ansu

Вчера в 13:30 на пешеходном переходе Пярнуского шоссе в микрорайоне Ярве в Таллинне произошло ДТП, полиция разыскивает его очевидцев.

По первоначальным данным, ДТП произошло на пешеходном переходе со светофором, который расположен в конце улицы Вирве на Пярнуском шоссе, когда двигавшийся в сторону Нымме автомобиль Škoda Fabia с 36-летним мужчиной за рулем наехал на пешехода, 59-летнюю женщину.

Скорая помощь доставила пострадавшую в Северо-Эстонскую региональную больницу. Водитель легкового автомобиля был трезв, имел соответствующую категорию прав и был пристегнут ремнем безопасности. У машины были летние шины, дорожное покрытие на месте происшествия было мокрым.

«Приближаясь к светофору, водитель всегда должен быть внимательным и готовым снизить скорость или при необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходу. Сейчас наступил последний момент, чтобы поменять летнюю резину на зимнюю», - сказал старший смены аварийной группы Пыхьяской префектуры Ханнес Плоомпуу.

Всех, кто стал очевидцем этого ДТП, просят связаться с полицией по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

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