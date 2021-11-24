Оклад Калле Кландорфа в Таллиннском горсобрании может составить 4000 евро в месяц
Новоизбранному зампредседателю Таллиннского горсобрания Калле Кландорфу предлагают платить зарплату в размере 4000 евро в месяц, пишет Rus.ERR.
Новоизбранному зампредседателю Таллиннского горсобрания Калле Кландорфу предлагают платить зарплату в размере 4000 евро в месяц, пишет Rus.ERR.
По итогам состоявшегося 18 ноября голосования новым председателем Таллиннского горсобрания стал социал-демократ Евгений Осиновский. Заместителями горсобрания избрали Калле Кландорфа (Центристская партия) и Кристена Михала (Партия реформ).
Калле Кландорф ранее занимал пост вице-мэра столицы. Его оклад 25 ноября будет утвержден на заседании горсобрания. В этот день также состоится избрание мэра города, утверждение состава горуправы, будут сформированы постоянные комиссии горсобрания и избраны председатели и вице-председатели комиссий.