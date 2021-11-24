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11 главврачей ковидных госпиталей, в том числе участвовавший в парламентских выборах по списку "Единой России" Денис Проценко из больницы в Коммунарке, выступили с обращением к противникам вакцинации от коронавируса.

Открытое письмо адресовано 12 деятелям - партийным лидерам Геннадию Зюганову, Сергею Миронову и Петру Толстому, бывшему депутату Госдумы Вячеславу Лысакову, главе движения "Суть времени" Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певицам Наталье Ветлицкой и Кате Лель, актеру Егору Бероеву, телеведущему Оскару Кучере и музыкантам Юрию Лозе и Константину Кинчеву (его группа "Алиса" отказывается давать концерты по ковидным QR-кодам).

Главврачи в своем обращении предлагают устроить для лидеров общественного мнения экскурсию по реанимациям с больными Covid-19 и патологоанатомическим отделениям, то есть моргам.

"Учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать. Ждем вас", - говорится в письме, которое утром в среду процитировало сразу несколько СМИ.

Главврач госпиталя в Коммунарке Проценко ранее уже жаловался на влияние известных антиваксеров на взгляды граждан и отмечал, что сами врачи "сильно не дорабатывают в разъяснительном плане".

Администрация президента России в курсе ситуации, следует из публикаций СМИ. Власти будут бороться с антиваксерами, используя для этого все законные методы, заявил РБК источник в Кремле. "Они отвечают за смерти людей", - сказал собеседник издания.

Тем временем стало известно, что законопроект о введении QR-кодов для проезде на воздушном транспорте и в поездах дальнего следования не включен в календарь Госдумы на декабрь. Также в календаре нет даты рассмотрения законопроекта о праве властей регионов вводить QR-коды для посещения общественных мест, обращает внимание Интерфакс.

Накануне издание "Медуза" (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) сообщало, что в Кремле и правительстве России никак не могут определиться по поводу дальнейшей судьбы законопроектов о введении системы QR-кодов, против которой яростно выступают антиваксеры. Цель законопроектов - поднять уровень вакцинации в стране.

Госдума ранее откладывала рассмотрение обоих законопроектов до середины декабря, ссылаясь на желание получить отзывы из регионов страны. Собеседник "Медузы" предположил, что на фоне протестов из законопроекта уберут само определение "QR-код", заменив его на что-то менее раздражающее людей - например, на "Паспорт здоровья".

По версии издания, произошел раскол между социальным блоком правительства под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, которая отвечают за борьбу с Covid-19, с одной стороны - и экономическим блоком правительства и Кремлем с другой. Управление внутренней политики администрации президента против жестких ограничений, так как опасается активизации протестов, утверждает собеседник "Медузы".

Тем временем к борьбе с антиваксерами подключились силовики, следует из публикации "Известий". Региональные подразделения Росздравнадзора за три недели передали в прокуратуру и Следственный комитет России информацию о 37 активных антиваксерах, которых вычислили в социальных сетях, пишет газета.

1 ноября Росздравнадзор направил в регионы поручение искать людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы, отмечают "Известия". По данным издания, больше всего Росздравнадзор интересуют медработники, "активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции".

Наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии предполагается по "закону о фейках" - это ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и ст. 207.2 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия), заявили в пресс-службе Росздравнадзора.

О том, что Росздравнадзор разослал в свою территориальные подразделения письма, требуя вычислять антиваксеров, ранее рассказывали активистки в Волгограде, которые в прошлую пятницу ворвались в региональное управление Роспотребнадзора, протестуя против антиковидных штрафов и ограничений.

Во вторник мировой судья Центрального судебного района Волгоградской области оштрафовал одну из участвовавших в акции женщин на 5 тысяч рублей.

Активистки во время своей акции в числе прочего требовали, чтобы местная прокуратура проверила законность действий Росздравнадзора, направленных на борьбу с антиваксерами. По данным "Известий", в Волгоградской области Росздравнадзор установил пять противников вакцинации.