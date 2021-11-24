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  • В Таллиннском аэропорту проводятся учения по внутренней безопасности

В Таллиннском аэропорту проводятся учения по внутренней безопасности

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Remo Tõnismäe

В среду в первой половине дня в Таллиннском аэропорту проводятся учения по внутренней безопасности, на авиаполетах и на пассажирах это не отражается.

По легенде учений, в окрестностях аэропорта замечено задымление, на это реагируют подразделения, они действуют на парковке аэропорта и пассажирском терминале.

В учениях заняты Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, AS Tallinna Lennujaam, Taллиннская скорая помощь, AS G4S Eesti, Полиция безопасности и Центр тревоги.

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