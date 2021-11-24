В Таллиннском аэропорту проводятся учения по внутренней безопасности
В среду в первой половине дня в Таллиннском аэропорту проводятся учения по внутренней безопасности, на авиаполетах и на пассажирах это не отражается.
В среду в первой половине дня в Таллиннском аэропорту проводятся учения по внутренней безопасности, на авиаполетах и на пассажирах это не отражается.
По легенде учений, в окрестностях аэропорта замечено задымление, на это реагируют подразделения, они действуют на парковке аэропорта и пассажирском терминале.
В учениях заняты Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, AS Tallinna Lennujaam, Taллиннская скорая помощь, AS G4S Eesti, Полиция безопасности и Центр тревоги.