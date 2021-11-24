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  • Лутсар рассказала, по прошествии какого времени после вакцинации нужна самоизоляция в случае близкого контакта

Лутсар рассказала, по прошествии какого времени после вакцинации нужна самоизоляция в случае близкого контакта

Ирья Лутсар. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

В этом году многие брали больничный и оставались дома из-за широкого распространения коронавируса, пишет ERR.

В марте были дни, когда более 3000 человек находились на больничном из-за тесного контакта с зараженными.

Член правления Больничной кассы Пилле Банхард сказала, что количество больничных листов в этом году является уже самым высоким за все годы. По словам Банхард, в этом году было выдано более чем на 100 000 больничных листов больше, чем в прошлом году.

«Если с момента болезни или последней дозы вакцины прошло более трех месяцев, нужно оставаться в самоизоляции в случае семейного или домашнего контакта», - сказала глава научного совета Ирья Лутсар.

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