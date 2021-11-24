Лутсар рассказала, по прошествии какого времени после вакцинации нужна самоизоляция в случае близкого контакта

В марте были дни, когда более 3000 человек находились на больничном из-за тесного контакта с зараженными.

Член правления Больничной кассы Пилле Банхард сказала, что количество больничных листов в этом году является уже самым высоким за все годы. По словам Банхард, в этом году было выдано более чем на 100 000 больничных листов больше, чем в прошлом году.