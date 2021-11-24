В Ласнамяэ первую свечу Адвенту зажгут на площади Линдакиви

«По мере приближения праздников мы хотим дать ласнамяэсцам возможность ощутить рождественское настроение и насладиться музыкой на концертах под открытым небом. В течение месяца мы проведем по всему району шесть концертов под открытым небом. Занятие по душе найдут и дети, также будем предлагать гостям пипаркоок и безалкогольный глинтвейн », – сказала заместитель старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Первый рождественский концерт пройдет уже в это воскресенье, 28 ноября, в 15:00 на площади за Центром культуры «Линдакиви» (Коорти, 22). Детей порадует гномик. Пастор Ласнамяэского прихода Св. Марка Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Кайдо Петерманн расскажет о сути Адвента. После этого состоится зажжение свечи Адвента на рождественской ели, которая уже с прошлой недели украшает площадь за «Линдакиви». На концерте выступят солисты ласнамяэской песенной студии DeLight.

Следующий рождественский концерт состоится через неделю, 5 декабря, в 15:00 на семейной детской площадке Катлери и там выступят воспитанники Таллиннской музыкальной школы им. Г. Отса Мария Калласту и Маттиас Тирмасте.