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Фото ⟩ Какая прелесть! Под Раквере продается очаровательный хуторок

Хутор Сирели. ФОТО: KV.EE

Наверняка многие из вас мечтали жить в деревне или на уединенном хуторе, посреди живописного сада и в прекрасном доме со всеми удобствами, — размышляет Kodustiil. 

Как раз такой дом выставлен на продажу недалеко от Раквере. Замечательный хутор Сирели - Сиреневый - был построен в 1926 году и только что реновирован. Снаружи выглядящий не очень большим, внутри он неожиданно просторный: его площадь составляет 180 м2. Кроме того, имеется и есть просторная терраса.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

Полы и стены в доме оригинальные и были обновлены во время недавнего ремонта. Только на второй этаж ведет более современная лестница, а полы покрыты ламинатом. В уютном интерьере преобладают светлые тона. Здесь приятно находиться даже в самое темное время года. Во дворе есть надворная постройка. 

Садовый домик. ФОТО: KV.EE

Ближайший населенный пункт к хутору Сирели - небольшой поселок Ухтна, где есть продуктовый магазин и детский сад. Поездка на автомобиле до Раквере займет 20 минут. С предложением о продаже красивого хутора можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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