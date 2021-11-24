Фото ⟩ Какая прелесть! Под Раквере продается очаровательный хуторок

Как раз такой дом выставлен на продажу недалеко от Раквере. Замечательный хутор Сирели - Сиреневый - был построен в 1926 году и только что реновирован. Снаружи выглядящий не очень большим, внутри он неожиданно просторный: его площадь составляет 180 м2. Кроме того, имеется и есть просторная терраса.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

Полы и стены в доме оригинальные и были обновлены во время недавнего ремонта. Только на второй этаж ведет более современная лестница, а полы покрыты ламинатом. В уютном интерьере преобладают светлые тона. Здесь приятно находиться даже в самое темное время года. Во дворе есть надворная постройка.

Садовый домик. ФОТО: KV.EE