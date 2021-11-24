ФОТО: AFP

Испанская деревня Асередо ушла под воду в 1992 году, когда гидроэлектростанция на португальской реке Лима закрыла свои шлюзы. В результате Лима, которая берет свое начало в Испании, затопила дома на своих берегах. Но иногда, когда уровень воды в Лиме падает, затопленная деревня показывается на поверхности.

Будущее деревни Асередо оказалось под угрозой, когда когда в 1968 году Испания и Португалия заключили соглашение об использовании общей реки Лима для строительства плотины Линдозо.

Сделка предполагала затопление деревень по берегам Лимы и переселение жителей в другие места.

Чтобы выселить жителей местных деревень, португальская гидроэнергетическая компания EDP предложила им деньги. Но большинство людей, живших в Асередо, поначалу не хотели покидать свои дома. Они протестовали и устраивали голодовки.

деревня Асередо ФОТО: AFP

Но в итоге компания убедила 51% жителей переехать и взять деньги, и меньшинству не осталось ничего, кроме как тоже согласиться. Деревня была затоплена.

Обитателям Асередо, как и жителям другие окрестных деревень, пришлось покинуть свои дома навсегда.

Руины домов и построек небольшой деревни обычно скрыты под водой.

деревня Асередо ФОТО: AFP

Но когда уровень воды в португальском водохранилище Линдозо становится низким, Асередо появляется на поверхности.

деревня Асередо ФОТО: AFP

Стены большинства зданий разрушились от воды, оконные рамы остались пустыми, но некоторые постройки остались на удивление нетронутыми.

В деревне было 70 домов, в них жили около 120 человек.

деревня Асередо ФОТО: AFP

Несмотря на 30 лет пребывания под водой, в деревне сохранились очертания сельскохозяйственных угодий, обнесенные каменными стенами, а также старые дороги и тропинки.

деревня Асередо ФОТО: AFP

Старые автомобили и личные вещи жителей деревни все еще остались среди руин, и хотя металл со временем заржавел, некоторые предметы - например, стеклянные бутылки - стоят в домах, как в тот день, когда их покинули жители.

деревня Асередо ФОТО: AFP