Cтрахи перед неудобством заказа товаров в Китае оказались напрасными

В начале августа Маарика получила посылку от дочери, живущей в Великобритании, которая прислала ей подарок стоимостью 8 фунтов при почтовых расходах в 11 фунтов. Маарике пришлось попотеть, чтобы заполнить таможенную декларацию, найти подходящую категорию для товара, загрузить счета-фактуры и сопроводительные документы - ей даже пришлось обратиться в службу поддержки клиентов Omniva за советом и помощью.

Результатом огромных усилий и времени стало то, что Маарике не пришлось платить налог с оборота - подарок от одного частного лица другому, если его стоимость до 45 евро, не облагается налогом, но получатель все равно должен представить таможенную декларацию.

Таллиннка Яана только недавно получила от AliExpress посылку на 63 евро и была готова заполнить таможенную декларацию, но в почтовом отделении ей без лишних слов вручили посылку, не потребовав никаких налогов.

По словам руководителя операций Omniva Эверта Рёэпсона, китайские продавцы быстро отреагировали на изменение закона.

«Крупные международные торговые площадки осознали, что если не сделают что-то сразу, они потеряют объем в Европе, - сказал Рёэпсон. - Они быстро нашли решение, согласно которому налог с оборота взимается с покупателя уже при покупке».

Таким образом, товары декларируются и освобождаются от таможенных пошлин при въезде в Европейский союз, и получателю не нужно ничего делать с упаковками стоимостью менее 150 евро. Для более дорогих товаров необходимо уплатить таможенные пошлины, а стоимость доставки добавляется к цене товара.

После внесения изменений в закон все посылки застряли на таможне в Таллинне, и у получателей возникло много неудобств. «Объем посылок в июле значительно упал», - сказал Рёэпсон.

По сравнению с апрелем и маем падение в Omniva составило 70 процентов. С одной стороны, люди заказывали меньше, а с другой стороны, время доставки увеличивалось, потому что для декларирования требовалось время. Сейчас объем потихоньку восстанавливается. Октябрьский объем был на 40 процентов ниже, чем в октябре прошлого года.

По словам Рёэпсона, эстонские покупатели не заметили повышения прибавления налога с оборота в иностранном э-универмаге, потому что повышение цен на несколько евро было незначительным, а товар все равно был дешевле, чем при покупке в местном магазине или интернет-магазине.