Cтрахи перед неудобством заказа товаров в Китае оказались напрасными
Хотя начиная с июля за посылки, прибывающие из-за пределов Европейского союза, теперь в любом случае нужно заполнять таможенную декларацию и платить налог с оборота, с посылками из Китая у эстонских покупателей никаких проблем не возникает. Покупатель, возможно, даже и не понимает, что китайский универмаг уже заплатил налог и включил его в стоимость товара. В то же время, люди, которые заказали доставку, например, из Великобритании или США, не смогут получить ее так же легко, пишет Postimees.