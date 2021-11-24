Картина дня: новые справки для путешествий, реорганизация склада Департамента здоровья и трамвайный тендер

Эстония все еще страна стартапов?

Сейчас в Эстонии насчитывается достаточно много для небольшой страны стартапов — более 1200. И их не только много, они успешны. Такие успехи в сфере ИТ неслучайны: быстрое и простое открытие бизнеса, высокий уровень специалистов и хорошие условия для переезда из других стран. Читать далее…

Для путешествий потребуется создать новую справку о вакцинации против COVID-19

В декабре у более чем 550 000 справок о вакцинации против COVID-19 постепенно начнет истекать технический срок действия. Поэтому всем, кто планирует отправиться в путешествие, потребуется создать новый сертификат. На территории страны справки останутся действительными, их можно будет продолжать использовать. Читать далее…

О родителях особенных детях. О чувстве вины. О личных границах. О праве быть счастливым.

Я пишу только о своих мыслях и ощущениях, в основе нет научных статей или валидных исследований, есть только опыт социального педагога и мамы особого ребенка. Читайте мнение Ксении Георге здесь.

Рейтинги: охваченная внутренними распрями Партия реформ продолжает свободное падение

Снижение поддержки Партии реформ продолжается. Партия премьер-министра опустилась на третье место после EKRE и Центристской партии. Об этом говорится в результатах очередного опроса общественного мнения, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований Ühiskonnauuringute Instituut. Читать далее…

Наташа Меркулова и Алексей Чупов: кино должно удивлять!

1938 год. Ленинград. Сотрудников Управления внутренних дел поочередно вызывают «на переаттестацию», откуда они не возвращаются. Капитан Волконогов, не дожидаясь, когда очередь дойдет до него, бежит. От вставшего из могилы расстрелянного друга он узнает, что всех их после смерти ждут адские мучения. Избежать этого можно, если кто-то из близких казненных тобой людей простит тебя. И капитан, преследуемый коллегами из карательных органов, отправляется искать прощения… Читать далее…

Обзор 〉 Аналитики оценивают вероятность вторжения России как небольшую

Американское издание Bloomberg со ссылкой на источники в разведке США написало, что Россия готовится атаковать Украину сразу с нескольких направлений. В связи с этим свое беспокойство выразили министры иностранных дел США и Украины. В то же время аналитики считают описанное нападение маловероятным. Читать далее…

Бесцельные действия могут привести к новому крупному фиаско

Реорганизация старого склада Департамента здоровья набирает обороты, хотя Министерство социальных дел еще не знает, кто будет им управлять и будут ли там впоследствии хранить запасы вакцины. Однако действия без анализа риска показывают, что на ошибках ничему не научились. Читать далее…

За сутки скончались девять человек с коронавирусом, включая 41-летнюю женщину

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6261 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 655. Скончались девять человек. Читать далее…

Omniva обратилась к жителям Эстонии с призывом

Ноябрь – месяц шопинга, раздолье для любителей покупок. В последние годы по объему посылок этот месяц практически сопоставим с рождественскими праздниками. Omniva просит забирать посылки как можно скорее, чтобы как можно больше других людей тоже смогли быстрее получить свои посылки. Читать далее…

На прошлой неделе прибавилось два случая заболевания гриппом

На прошлой неделе были зафиксированы два случая заболевания гриппом. Всего в этом сезоне в Эстонии были лабораторно подтверждены четыре случая заражения вирусом гриппа А. Читать далее…

В туннеле таллиннского трамвайного тендера наконец-то забрезжил свет

Тендер на закупку трамваев для Таллинна, которы длился почти три года и дважды заканчивался неудачей, вышел на новый уровень: акционерное общество Tallinna Linnatransport больше не ведет переговоры только с одним производителем, теперь есть три заинтересованных стороны. Это cоздает предпосылку для того, чтобы просить производителей о лучших условиях, в том числе, о лучшей цене. Читать далее…

Политолог: эстонско-российский пограничный договор на паузу