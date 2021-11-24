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  • ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2021 года

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2021 года

Футбольный мяч. ФОТО: Lilli Tölp/

Международная федерация футбола ФИФА объявила расширенный список кандидатов на звание лучшего футболиста 2021 года.

Как сообщила "Актуальная камера", по традиции последних лет на титул претендуют все звезды десятилетия, в том числе аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, пишет Rus.ERR.

Однако главным фаворитом опроса называют итальянского полузащитника Жоржиньо, который в составе английского "Челси" выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а вместе со сборной Италии стал чемпионом Европы.

Среди фаворитов также польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский и египетский снайпер "Ливерпуля" Мохамед Салах. Имена победителей опросов будут названы на гала-вечере 17 января.

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