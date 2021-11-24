ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2021 года
Международная федерация футбола ФИФА объявила расширенный список кандидатов на звание лучшего футболиста 2021 года.
Международная федерация футбола ФИФА объявила расширенный список кандидатов на звание лучшего футболиста 2021 года.
Как сообщила "Актуальная камера", по традиции последних лет на титул претендуют все звезды десятилетия, в том числе аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, пишет Rus.ERR.
Однако главным фаворитом опроса называют итальянского полузащитника Жоржиньо, который в составе английского "Челси" выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а вместе со сборной Италии стал чемпионом Европы.
Среди фаворитов также польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский и египетский снайпер "Ливерпуля" Мохамед Салах. Имена победителей опросов будут названы на гала-вечере 17 января.