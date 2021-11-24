ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2021 года

Как сообщила "Актуальная камера", по традиции последних лет на титул претендуют все звезды десятилетия, в том числе аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, пишет Rus.ERR.

Однако главным фаворитом опроса называют итальянского полузащитника Жоржиньо, который в составе английского "Челси" выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а вместе со сборной Италии стал чемпионом Европы.