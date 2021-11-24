ЕС призвал Москву отменить закон о доступе товаров из Донбасса в РФ

В Брюсселе указали, что подобные односторонние меры Москвы "подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины в том числе в сфере таможенного контроля". Они способны "усилить напряженность и закрепить статус-кво, затрудняя будущий процесс реинтеграции", подчеркивается в документе. Принятый закон ведет "только к обострению конфликта на востоке Украины", уверены во внешнеполитической службе ЕС.

Открыть доступ к госзакупкам

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об оказании "гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Правительству РФ поручено в течение одного месяца принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими. Кроме того, в месячный срок должно быть обеспечено признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых в "ДНР" и "ЛНР", а также отменены количественные ограничения на экспорт и импорт товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории, неподконтрольные украинскому правительству, или с этих территорий.