Таллинн нашел арендатора для цветочного киоска на улице Виру
Учреждение Tallinna Turud, которым управляет Таллиннский стратегический центр, нашло арендатора для цветочного киоска на улице Виру.
Учреждение Tallinna Turud, которым управляет Таллиннский стратегический центр, нашло арендатора для цветочного киоска на улице Виру.
Город нашел арендатора для киоска № 12. Письменный аукцион выиграла Camellia Flowers Estonia. Стоимость аренды составляет 433 евро в месяц, плюс налог с оборота. Стартовая цена аукциона составляла 2600 евро в месяц.
Помещение площадью 10,5 квадратных метров будет сдано в аренду на пять лет, его субаренда запрещена. Помимо аренды помещения для бизнеса арендатор также оплачивает все дополнительные расходы, связанные с его использованием. Арендная плата будет увеличиваться на 2 процента в начале каждого нового года.
Киосками по продаже цветов на улице Виру управляет Tallinna Turud, дочернее предприятие Таллиннского стратегического центра. Всего здесь 14 цветочных киосков, в которых разрешена только продажа цветов. Tallinna Turud также управляет рынками Нымме, Мустамяэ и рыбным рынком Kalaturg.