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Таллинн нашел арендатора для цветочного киоска на улице Виру

08.03.2021, Tallinn. Lillede müük Viru tänaval. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

Учреждение Tallinna Turud, которым управляет Таллиннский стратегический центр, нашло арендатора для цветочного киоска на улице Виру.

Город нашел арендатора для киоска № 12. Письменный аукцион выиграла Camellia Flowers Estonia. Стоимость аренды составляет 433 евро в месяц, плюс налог с оборота. Стартовая цена аукциона составляла 2600 евро в месяц.

Помещение площадью 10,5 квадратных метров будет сдано в аренду на пять лет, его субаренда запрещена. Помимо аренды помещения для бизнеса арендатор также оплачивает все дополнительные расходы, связанные с его использованием. Арендная плата будет увеличиваться на 2 процента в начале каждого нового года.

Киосками по продаже цветов на улице Виру управляет Tallinna Turud, дочернее предприятие Таллиннского стратегического центра. Всего здесь 14 цветочных киосков, в которых разрешена только продажа цветов. Tallinna Turud также управляет рынками Нымме, Мустамяэ и рыбным рынком Kalaturg.

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