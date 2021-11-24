Таллинн нашел арендатора для цветочного киоска на улице Виру

Помещение площадью 10,5 квадратных метров будет сдано в аренду на пять лет, его субаренда запрещена. Помимо аренды помещения для бизнеса арендатор также оплачивает все дополнительные расходы, связанные с его использованием. Арендная плата будет увеличиваться на 2 процента в начале каждого нового года.