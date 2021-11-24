Число смертей с начала этого года уже превышает показатель за весь прошлый год

Если в период 2009–2019 в Эстонии в год умирало в среднем 15 450 человек, а за прошлый год умерли 15 811 человек, то с начала этого года по состоянию на 21 ноября скончались уже 16 475 человек, сообщил Департамент статистики.

Каждый месяц этого года умирало больше людей, чем за тот же период в течение последних десяти лет. На данный момент смертность была выше всего в марте, но с учетом прошлых лет можно ожидать, что к концу года, особенно в декабре, месячное число смертей будет еще выше.

В этом году в месяц в среднем умирали 1528, а в неделю 354 человека. Если эта тенденция сохранится, к концу года число смертей может превысить 18 500. В прошлый раз столь высокий показатель зафиксировали в конце 2000-х.

В прошлом году женщины в среднем умирали в 84 года, а мужчины в 72. Если сравнивать смерти за последние три года по возрастным группам, можно отметить, что уже сейчас, во второй половине ноября, смертность превышает показатели за прошлый год во всех возрастных группах старше 60 лет.

По словам главы регистра причин смерти Института развития здоровья Глеба Денисова, значительный вклад в статистику смертей вносят COVID-19 и болезни сердечно-сосудистой системы, но на статистику этого года существенно повлияло и необычно жаркое лето. «Рост числа смертей обусловлен как пандемией, так и летней жарой. Жаркая погода приводит к смертям среди хронических больных, но паттерн причин смертей существенно не меняется», - пояснил Денисов.