Bolt Drive установил в автомобилях видеорегистраторы

Глава Bolt Drive Лукас Ила сказал Postimees, что как технологическая компания они постоянно пытаются найти способы сделать дорожное движение более безопасным.

Если сесть в машину, то на первый взгляд ничего подозрительного внутри машины вы даже не увидите, и только тщательно осмотрев ее, вы обнаружите камеру за зеркалом.

Установка бортовых камер - это способ улучшить поведение водителя. В Великобритании широко распространено мнение, что водители находятся в большей безопасности, если у них есть бортовая камера. На примере нескольких автомобилей Bolt решил выяснить, повлияет ли такое изменение на водителей и как.

По словам Ила, водителям или пассажирам не нужно беспокоиться о своей конфиденциальности, ведь камера фиксирует только то, что происходит перед автомобилем, так что утренний внешний вид с нечесанной головой в память регистратора не запишется.

В автомобилях, где установлена ​​камера, она будет записывать постоянно, даже когда машина припаркована. Если с автомобилем ничего опасного не произошло, запись будет удаляться каждые 24 часа. Однако в каждой машине есть датчики, которые знают, с какой скоростью машина движется, сколько топлива в данный момент находится в машине и насколько резко она тормозила. «Эта информация позволит нам впоследствии улучшить обслуживание наших клиентов», - сказал Ила.

Если автомобиль резко затормозит, кого-то поцарапает или с чем-то столкнется, краткий фрагмент происшествия будет отправлен фирме. Загружаемая запись довольно короткая - 10 секунд до аварии и 10 секунд после нее.

Если водитель внезапно тормозит из-за медведя на дороге и съезжает в кювет, легко показать, что произошло, если есть бортовая камера. «Если вы столкнулись с другим автомобилем и по незнанию признали себя виновным, мы можем показать, что не наш водитель был виновником аварии», - сказал Ила.

Конечно, если водитель стал причиной аварии по своей собственной неосторожности, отрицать вину при наличии бортовой камеры намного сложнее. Blot Drive при этом отмечает, что большинство водителей, которые используют их машины, ведут себя ответственно, и лешь небольшая часть из них попадала в крупные или незначительные аварии.

«Мы возьмем 30 автомобилей и протестируем их в течение нескольких месяцев. Если это даст положительный эффект и клиенты не будут этого бояться, мы добавим еще камер», - пояснил Ила.

На всех автомобилях, где в настоящее время стоят регистраторы, имеются соответствующие уведомления.

Перед тем, как установить в автомобилях камеры, Bolt Drive поинтересовался мнением клиентов. Оказалось, 80% респондентов считают, что видеорегистратор может сделать вождение безопаснее. Половина респондентов была убеждена, что это в целом положительное изменение, а треть была обеспокоена за свою конфиденциальность. Респонденты, которые не верили в безопасность бортовых камер, были убеждены, что причиной несчастных случаев являются люди, а не автомобили, и что дополнительное оборудование этого не изменит.

«Мы спросили клиентов, предпочтут ли они взять дорогую машину без камеры или дешевую с камерой. Большинство выбрало дешевую машину с камерой. Даже те клиенты, которые не хотели наличия камеры в машинах, в половини случаев отвечали, что предпочли бы более дешевые автомобили с камерами», - объяснил Ила предпочтения клиентов.

Ила заявил, что не имеет ничего против наблюдения. Bolt занимался установкой камер несколько месяцев, и за это время сам Ила тестировал все виды камер и ездил на таких машинах.

Компания уже сейчас пристально следит за поведением водителей. Если кто-то превысит ограничение скорости, он получает уведомление по телефону после окончания поездки. «Мы стараемся общаться с клиентами и повышать безопасность дорожного движения», - сказал Ила. Штраф за превышение скорости также получает конкретный водитель, потому что компания знает, кто на какой машине ехал в тот или иной момент.