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Президент США объявил о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. В тот же день о распечатке своих нефтяных запасов объявили власти Индии и Британии. Аналитики полагают, что эти меры вряд ли помогут значительно снизить цены на топливо и во многом носят политический характер.

Соединенные Штаты и некоторые их партнеры решили выставить на продажу часть своих нефтяных резервов. ОПЕК+ пока никак не отреагировала на это решение, но готовит ответ, а цены на нефть ответили незначительным колебанием. Би-би-си объясняет, к чему может привести новое нефтяное противостояние и чего в нем больше - экономики или политики.

Президент США Джо Байден объявил о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва страны во вторник. В тот же день о распечатке своих нефтяных запасов (но в гораздо меньшем объеме) объявили и несколько других стран.

По информации агентства Блумберг, Индия планирует продать около 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов в рамках скоординированных действий с США, такой же объем может выделить Япония, а Южная Корея, возможно, поставит на рынок в районе 3,5 млн. Власти Британии готовы выделить еще меньше - около 1,5 млн баррелей.

К распечатке своих резервов готовится и Китай - на прошлой неделе президенту США удалось договориться об этом на онлайн-встрече с главой КНР Си Цзиньпином.

Как объяснял Байден, решение США и ряда других стран высвободить часть нефти из своих запасов со временем должно помочь снизить стоимость бензина на американском рынке.

В ответ на это ОПЕК+ на следующей неделе может пересмотреть планы увеличения добычи в январе 2022 года, утверждают источники Блумберг.

Решение Байдена станет одним из самых крупных разовых высвобождений нефтяных резервов в истории США: оно превосходит нефтяные интервенции 2011 года (после переворота в Ливии) и 1991 года (во время операции "Буря в пустыне").

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE на этих новостях во вторник снижалась на 1,3%, достигнув 78,69 долларов за баррель, однако в среду утром вновь поднялась до 82,63 доллара.

Рубль в последние дни продолжает дешеветь: в понедельник российская валюта впервые с весны ненадолго пробила отметку в 75 рублей за доллар, а к среде вновь вплотную приблизилась к этому показателю.

Би-би-си рассказывает в 100 и 500 словах, как решение Байдена может повлиять на нефтяной рынок.

Опрошенные Би-би-си аналитики сходятся во мнении, что хотя цены на нефть немного снизились на словесных интервенциях Байдена, обещанный им объем в 50 млн баррелей слишком мал, чтобы оказать серьезное влияние на цены на топливо.

ОПЕК+ пока не стремится менять свою нынешнюю нефтяную политику и дополнительно наращивать добычу нефти, хотя Байден еще в октябре просил организацию пойти на такой шаг, чтобы снизить цены на бензин в США.

При этом в политическом плане для Байдена такой шаг важен, так как на фоне растущей инфляции его рейтинги падают, и обещание сдержать цены на бензин должно помочь ему вернуть доверие населения.

В сообщении Белого дома уточняется, что 32 млн баррелей будут в течение ближайших месяцев замещены за счет новых поступлений, а еще 18 млн баррелей - введены в оборот за счет ускорения торговых операций, которые ранее уже были одобрены конгрессом.

"Хотя наши совместные усилия не помогут мгновенно решить проблему высокой стоимости бензина, изменения последуют. На это потребуется время, но еще немного, и вы увидите снижение стоимости бензина", - пообещал Байден.

50 млн баррелей нефти - это примерный объем потребления США за 2,5 суток, а в мире за сутки сегодня потребляется около 100 млн баррелей, и эти объемы продолжают расти, возвращаясь к докризисному уровню, отмечает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

"Решение властей США - это скорее попытка сделать вид, что они пытаются решить проблему роста цен на бензин. К тому же эти 50 миллионов вбрасываются не моментально, а размазываются на несколько месяцев, что еще больше обесценивает это решение", - рассуждает аналитик.

Хотя словесные интервенции Байдена помогли немного сбить цены на нефть во вторник, в ближайшей перспективе этот процесс вряд ли продолжится, предполагает старший аналитик по нефтегазовому сектору Райффайзенбанка Андрей Полищук.

"Сейчас приближается отопительный сезон, цены на газ очень высоки, и скорее всего, нефтепродукты будут использоваться для замещения газа, поэтому тут цены тоже будут расти. Дополнительные объемы, возможно, помогут остановить резкий рост в этот период, но многое будет зависеть от того, как быстро будут высвобождаться эти запасы", - полагает эксперт.

Ситуация во многом будет зависеть и от позиции ОПЕК+, которую Байден еще в октябре призывал наращивать добычу нефти. Однако организация на его призыв не откликнулась: в начале ноября страны ОПЕК+ решили следовать уже намеченному плану и не увеличивать добычу больше, чем было ранее запланировано. Следующее заседание министров стран ОПЕК+ должно пройти 2 декабря.

Нефтяные вышки. ФОТО: Getty Images

Как отмечает Андрей Полищук, участники блока пока не торопятся пересматривать свою политику, так как не видят в этом смысла.

"В данный момент она (политика ОПЕК+) и так хорошо работает: спрос и предложение постепенно балансируются. К тому же даже если США и другим странам удастся таким образом сдержать резкий рост цен в зимний период, то потом они не будут существенно корректироваться, так как после высвобождения резервов эти запасы придется восполнять", - говорит он.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на прошлой неделе высказывал опасения, что уже в декабре мировой рынок нефти может столкнуться с избытком предложения, что приведет к его перенасыщению в следующем году.

"Это очень хрупкое восстановление [рынка]. Вся эта неопределенность еще больше подтверждает наше обязательство жестко контролировать ситуацию", - предупреждал он.

Обещание Байдена быстро снизить цены на бензин может быть важным политическим шагом на фоне падения его рейтинга. По данным октябрьского опроса компании Gallup, политику нынешнего президента США одобряют 42% американцев, хотя еще в июне его рейтинг одобрения составлял 57%.