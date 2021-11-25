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  • Покупатель дома известного музыканта: я думал, что маклер морочит мне голову

Покупатель дома известного музыканта: я думал, что маклер морочит мне голову

Лондон. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Человек, купивший дом, где прошло детство известного музыканта, сначала подумал, что маклер над ним подшутил, пишет Kodustiil. 

72-летний Рэй Эдвардс из Западного Лондона с гордостью живет в доме детства Фредди Меркьюри, одной из самых ярких звезд мировой музыкальной культуры. Собственник двухэтажного дома с тремя спальнями во время покупки подумал, что маклер  упомянул имя Меркьюри для красного словца, чтобы побыстрее продать недвижимость. Поиск в интернете также не дал информации о предыдущих владельцах дома.

Однако когда в 2016 году участник группы Queen Брайан Мэй прикрепил на фасад дома голубую табличку Британского культурного наследия, Рэй поверил в слова маклера и разрешил пятидесяти фанатам осмотреть культовое здание, сообщает The Mirror.

«Для меня большая честь жить в доме Фредди Меркьюри. Он был одним из самых талантливых людей своего времени», — говорит Рэй. По словам домовладельца, за эти годы в доме проделан большой ремонт, поэтому искать в нем артефакты из юности Фредди не стоит. Спальня легендарного музыканта в настоящее время занята арендаторами: матерью и дочерью. 

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