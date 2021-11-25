Покупатель дома известного музыканта: я думал, что маклер морочит мне голову
Человек, купивший дом, где прошло детство известного музыканта, сначала подумал, что маклер над ним подшутил, пишет Kodustiil.
Человек, купивший дом, где прошло детство известного музыканта, сначала подумал, что маклер над ним подшутил, пишет Kodustiil.
72-летний Рэй Эдвардс из Западного Лондона с гордостью живет в доме детства Фредди Меркьюри, одной из самых ярких звезд мировой музыкальной культуры. Собственник двухэтажного дома с тремя спальнями во время покупки подумал, что маклер упомянул имя Меркьюри для красного словца, чтобы побыстрее продать недвижимость. Поиск в интернете также не дал информации о предыдущих владельцах дома.
Однако когда в 2016 году участник группы Queen Брайан Мэй прикрепил на фасад дома голубую табличку Британского культурного наследия, Рэй поверил в слова маклера и разрешил пятидесяти фанатам осмотреть культовое здание, сообщает The Mirror.
«Для меня большая честь жить в доме Фредди Меркьюри. Он был одним из самых талантливых людей своего времени», — говорит Рэй. По словам домовладельца, за эти годы в доме проделан большой ремонт, поэтому искать в нем артефакты из юности Фредди не стоит. Спальня легендарного музыканта в настоящее время занята арендаторами: матерью и дочерью.
EXCLUSIVE: ‘I didn’t believe estate agent's claim about my house - then tourists started turning up’https://t.co/N0EyZuknwO pic.twitter.com/ctOHHjLgkm— The Mirror (@DailyMirror) November 22, 2021