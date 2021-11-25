Число погибших в кузбасской шахте выросло до десяти

«По уточненным данным, погибли десять человек. Поиски остальных 39 продолжаются», - сказал источник.

Ранее сообщалось о гибели девяти человек.

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. Всего в шахте находились 285 горнорабочих, больше 230 из них вывели на поверхность.

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).