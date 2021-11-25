Таллинн приглашает выбрать лучших спортсменов и команду года

Проголосовать можно в следующих категориях: лучшая спортсменка, лучший спортсмен и лучшая команда. Онлайн-голосование продлится до полудня 2 декабря.

Номинанты в категории «Спортсменка года»: Анетт Контавейт, Эпп Мяэ, Катрина Лехис, Ирина Эмбрих и Эрика Кирпу. Кандидаты на звание «Спортсмен года»: Эрко Аабрамс, Пеэтер Олеск, Юри-Микк Удам, Даниэль Зайцев, Йоханнес Эрм. Номинанты в категории «Лучшая спортивная команда»: баскетбольная команда BC Kalev/Cramo, футбольная команда FC Flora, команда по флорболу Sparta Team Automaailm, женская волейбольная команда TalTech/Tradehouse и женская футбольная команда FC Flora.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, на звание спортсмена года претендуют атлеты, показавшие выдающиеся результаты, и все номинанты достойны огромного признания. «В этом спортивном году наши спортсмены были отмечены высокими наградами на международных соревнованиях, они завоевали олимпийские медали, титулы чемпионов мира, и подарили любителям спорта незабываемые впечатления, - сказал Белобровцев. – Выявлением лучших спортсменов года Таллинн хочет поблагодарить и выразить признательность своим спортсменам за выдающиеся достижения в уходящем году».

Кандидаты определялись исходя из предложений спортивных объединений. Учитывались достижения спортсменов и команд в текущем году, результаты представления Таллинна как на местной, так и на международной арене. При выборе кандидатов также принимался во внимание вклад спортсменов и команд в продвижение местной спортивной жизни - организацию спортивных мероприятий, популяризацию активного образа жизни, поддержку молодежного спорта и т.д. Кандидаты на звание «Спортсмен года» должны являться жителями Таллинна, и родной зал или площадка команды также должны находиться в столице. Результаты интернет-голосования будут переданы в Таллиннский департамент культуры и спорта, который примет окончательное решение. Город Таллинн награждает лучших спортсменов и спортивные команды с 1994 года – в этом году этой традиции исполняется 27 лет.