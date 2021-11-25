Италия ужесточит коронавирусные ограничения
Столкнувшись с четвертой волной коронавируса, Италия в среду решила ужесточить коронавирусные ограничения и назначить обязательную вакцинацию еще в нескольких сферах, пишет Rus.TVNET.
Столкнувшись с четвертой волной коронавируса, Италия в среду решила ужесточить коронавирусные ограничения и назначить обязательную вакцинацию еще в нескольких сферах, пишет Rus.TVNET.
Правительство в среду утвердило декрет, который определяет, что большей части общества с 6 декабря будет необходим сертификат о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании.
Для входа в бары, рестораны и на мероприятия также будет необходим сертификат.
Новые правила будут в силе до 15 января. После этого они останутся в силе в регионах, которые будут признаны коронавирусными зонами.
С 15 декабря люди, которые работают в школе, полиции, службах спасения и администрации здравоохранения, а также солдаты должны быть обязательно вакцинированы от Covid-19.
Медикам и другим работникам здравоохранения, которые вакцинировались весной, будет необходима бустерная доза вакцины. Новые правила осложнят жизнь людям, которые не вакцинировались от Covid-19.
Правила, которые до этого распространялись лишь на междугородним поездкам в общественном транспорте, теперь относятся и к гостиницам, всему общественному транспорту и региональной железной дороге.
Срок годности Covid-сертификатов снизится с 12 до девяти месяцев.
В последнее время коронавирус в Италии распространяется значительно быстрее и в среду в стране было зарегистрировано почти 12 500 новых случаев Covid-19 и 85 смертей от него.