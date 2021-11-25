Италия ужесточит коронавирусные ограничения

Правительство в среду утвердило декрет, который определяет, что большей части общества с 6 декабря будет необходим сертификат о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании.

Для входа в бары, рестораны и на мероприятия также будет необходим сертификат.

Новые правила будут в силе до 15 января. После этого они останутся в силе в регионах, которые будут признаны коронавирусными зонами.

С 15 декабря люди, которые работают в школе, полиции, службах спасения и администрации здравоохранения, а также солдаты должны быть обязательно вакцинированы от Covid-19.

Медикам и другим работникам здравоохранения, которые вакцинировались весной, будет необходима бустерная доза вакцины. Новые правила осложнят жизнь людям, которые не вакцинировались от Covid-19.

Правила, которые до этого распространялись лишь на междугородним поездкам в общественном транспорте, теперь относятся и к гостиницам, всему общественному транспорту и региональной железной дороге.

Срок годности Covid-сертификатов снизится с 12 до девяти месяцев.