За сутки скончались десять человек с коронавирусом, заразились 619
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5627 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 619. Скончались десять человек.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5627 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 619. Скончались десять человек.
Среди новых заразившихся 400 человек не были вакцинированы, а 219 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 25 ноября в больницах находится 333 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 281 человек, из которых 210 человек (74,7%) не были вакцинированы, у 71 человека (25,3%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни. Скончались десять человек с коронавирусом: 72-летние мужчина и женщина, 73-летний мужчина, 75-летняя женщина, 79-летняя женщина, 82-летний мужчина, 83-летняя женщина, 84-летняя женщина, 87-летняя женщина и 92-летний мужчина.
За сутки ввели 6448 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 787 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 158 783 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,9%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).