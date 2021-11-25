За сутки скончались десять человек с коронавирусом, заразились 619

Среди новых заразившихся 400 человек не были вакцинированы, а 219 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 25 ноября в больницах находится 333 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 281 человек, из которых 210 человек (74,7%) не были вакцинированы, у 71 человека (25,3%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни. Скончались десять человек с коронавирусом: 72-летние мужчина и женщина, 73-летний мужчина, 75-летняя женщина, 79-летняя женщина, 82-летний мужчина, 83-летняя женщина, 84-летняя женщина, 87-летняя женщина и 92-летний мужчина.

За сутки ввели 6448 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 787 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 158 783 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,9%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.