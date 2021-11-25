Правительство намерено выделить полмиллиона евро на памятник Освободительной войны

Сначала предполагалось заложить расходы на строительства монумента в бюджет Министерства обороны, но Министерство культуры предложило взять проект под свою ответственность.

Хийумаа – единственный уезд, в котором никогда не было и нет до сих пор памятника Освободительной войны, хотя в ней участвовало 1300 островитян.