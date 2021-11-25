Правительство намерено выделить полмиллиона евро на памятник Освободительной войны
Правительство вписало в проект государственного бюджета на следующий год 500 000 евро на создание памятника Освободительной войны на Хийумаа, пишет Rus.ERR.
Правительство вписало в проект государственного бюджета на следующий год 500 000 евро на создание памятника Освободительной войны на Хийумаа, пишет Rus.ERR.
Сначала предполагалось заложить расходы на строительства монумента в бюджет Министерства обороны, но Министерство культуры предложило взять проект под свою ответственность.
Хийумаа – единственный уезд, в котором никогда не было и нет до сих пор памятника Освободительной войны, хотя в ней участвовало 1300 островитян.
Проект памятника создал архитектор Сандер Пальяк. По его замыслу это будет скульптура в виде металлической спирали. Памятник планируется установить перед церковью Пюхалепа.