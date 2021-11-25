Чт, 25.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Правительство намерено выделить полмиллиона евро на памятник Освободительной войны

Правительство намерено выделить полмиллиона евро на памятник Освободительной войны

Деньги. ФОТО: Arvo Meeks (Lõuna-Eesti Postimees)

Правительство вписало в проект государственного бюджета на следующий год 500 000 евро на создание памятника Освободительной войны на Хийумаа, пишет Rus.ERR.

Сначала предполагалось заложить расходы на строительства монумента в бюджет Министерства обороны, но Министерство культуры предложило взять проект под свою ответственность.

Хийумаа – единственный уезд, в котором никогда не было и нет до сих пор памятника Освободительной войны, хотя в ней участвовало 1300 островитян.

Проект памятника создал архитектор Сандер Пальяк. По его замыслу это будет скульптура в виде металлической спирали. Памятник планируется установить перед церковью Пюхалепа.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back