В Пыхья-Таллинне откроется Рождественский городок

«В воскресенье в 15 часов с зажжения первой свечи адвента мы откроем Пыхья-Таллиннский Рождественский городок. Каждый адвент и вечер православного Рождества на Штромке будут детские представления, игры, прием Деда Мороза, интересные мастер-классы, а также можно будет покататься на лошадиной повозке и карусели. Гостей ждет также аллея из рождественских елей и праздничная музыка», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она добавила, что рождественское настроение будет и в парке Каламая, где каждый адвент будет подсвечиваться колокольня, звучать музыка, а также будет установлена световая декорация.