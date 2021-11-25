В Пыхья-Таллинне откроется Рождественский городок
В воскресенье, 28 ноября управа Пыхья-Таллинна откроет в парке на Штромке Рождественский городок, где каждый адвент и 7 января будут проходить бесплатные семейные мероприятия.
В воскресенье, 28 ноября управа Пыхья-Таллинна откроет в парке на Штромке Рождественский городок, где каждый адвент и 7 января будут проходить бесплатные семейные мероприятия.
«В воскресенье в 15 часов с зажжения первой свечи адвента мы откроем Пыхья-Таллиннский Рождественский городок. Каждый адвент и вечер православного Рождества на Штромке будут детские представления, игры, прием Деда Мороза, интересные мастер-классы, а также можно будет покататься на лошадиной повозке и карусели. Гостей ждет также аллея из рождественских елей и праздничная музыка», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она добавила, что рождественское настроение будет и в парке Каламая, где каждый адвент будет подсвечиваться колокольня, звучать музыка, а также будет установлена световая декорация.
В парке Каламая (Кунгла, 65) будет подсвечиваться колокольня и звучать музыка каждый адвент с 16 до 19 часов. Пыхья-Таллиннский Рождественский городок в прибрежном парке на Штромке открыт каждый адвент и 7 января с 15 до 19 часов.
Пыхья-Таллиннский рождественский городок, программа на 28 ноября:
15.00 зажжение первой свечи адвента
15.15 – 16.00 Скай и Маршалл из щенячьего патруля спасают мир
15.00 – 19.00 Рождественская карусель
15.00 – 18.00 Пишем письма Деду Морозу и рисуем
16.00 – 17.00 Детские игры
16.00 – 18.00 Катание на лошадиной повозке
17.00 – 19.00 Рождественская музыка
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