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В Volvo появятся гигантские проекционные дисплеи нового типа

FILE PHOTO: The logo of Volvo is seen on the front grill of a Volvo XC40 SUV displayed at a Volvo showroom in Mexico City, Mexico April 6, 2018. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo ФОТО: Stringer

Венчурный инвестиционный фонд Volvo Cars Tech Fund вложился в израильский стартап Spectralics, занимающийся оптическими технологиями, пишет Motor.

Инвестиции позволят Volvo стать первым автопроизводителем, который получит доступ к многослойному тонкому оптическому индикатору (MLTC). Разработка обещает устроить революцию в сфере проекционных дисплеев за счет нового принципа вывода изображения, возможности варьировать размер покрываемой поверхности и создания ощущения глубины.

MLTC представляет собой новый тип оптической пленки, предназначенной для прозрачных поверхностей: она накладывает изображение поверх лобового стекла, а не проецирует, как нынешние HUD-дисплеи. Размер и форма пленки вариативны – ее можно нанести как на лобовое, так и на боковые стекла автомобиля.

MLTC способна покрыть лобовое стекло от стойки до стойки и выводить на него нужную информацию о скорости, навигации и другие данные – к примеру, предупреждать о диких животных на пути. При этом пленка способна создавать ощущение расстояния до виртуальных объектов.

Ранее Volvo заявила, что намерена отказаться от использования натуральной кожи в салонах – но пока это касается только электрокаров. Таким образом шведская компания хочет снизить углеродный след от производства. По плану, к 2025 году в новых Volvo будет 25 процентов материалов, состоящих из переработанного и биологического сырья.

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