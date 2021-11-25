В Volvo появятся гигантские проекционные дисплеи нового типа

Инвестиции позволят Volvo стать первым автопроизводителем, который получит доступ к многослойному тонкому оптическому индикатору (MLTC). Разработка обещает устроить революцию в сфере проекционных дисплеев за счет нового принципа вывода изображения, возможности варьировать размер покрываемой поверхности и создания ощущения глубины.

MLTC представляет собой новый тип оптической пленки, предназначенной для прозрачных поверхностей: она накладывает изображение поверх лобового стекла, а не проецирует, как нынешние HUD-дисплеи. Размер и форма пленки вариативны – ее можно нанести как на лобовое, так и на боковые стекла автомобиля.

MLTC способна покрыть лобовое стекло от стойки до стойки и выводить на него нужную информацию о скорости, навигации и другие данные – к примеру, предупреждать о диких животных на пути. При этом пленка способна создавать ощущение расстояния до виртуальных объектов.