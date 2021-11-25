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Президент России Владимир Путин своим указом снял с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Его увольнение произошло на фоне дел о пытках и изнасилованиях заключенных. Учитывая то, что Калашников был назначен только в 2019 году, это досрочная отставка, уверен правозащитник Павел Чиков.

Президент России Владимир Путин своим указом снял с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Его увольнение произошло на фоне дел о пытках и изнасилованиях заключенных. Учитывая то, что Калашников был назначен только в 2019 году, это досрочная отставка, уверен правозащитник.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, не указана причина увольнения Калашникова. Сказано только, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Калашников занимал пост директора ФСИН с 8 октября 2019 года. Его предшественник Геннадий Корниенко был освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

Другим указом Путин назначил руководителем ФСИН генерал-полковника полиции Аркадия Гостева, который до сих пор был замминистра внутренних дел России.

Отставка Калашникова произошла на фоне сообщений о многочисленных случаях пыток заключенных в местах лишения свободы, часть из этих сообщений стала основанием для возбуждения уголовных дел.

"Досрочная отставка, связанная с внешними причинами"

"Поскольку официальных объяснений нет, мы можем только предполагать и связывать увольнение с пыточным скандалом, который разразился в последние два месяца, - сказал Би-би-си правозащитник Павел Чиков. - Учитывая, что предыдущий директор ФСИН Корниенко был на своем посту семь лет, а Калашников был назначен в 2019 году и не провел на посту даже пяти лет, это досрочная отставка, связанная с внешними причинами".

По словам эксперта, на ситуацию можно посмотреть и под другим углом: "Новым директором тут же был назначен замминистра внутренних дел. Нужно понимать, что это может быть еще и следствием аппаратной борьбы между МВД и ФСБ за контроль над постом директора ФСИН. Эти два силовых ведомства конкурируют между собой".

Калашникова правозащитник назвал выходцем из ФСБ, его предшественник Корниенко до ФСИН занимал пост замглавы Федеральной службы охраны (ФСО). "А теперь назначен выходец из МВД. Судя по биографии Гостева, он такой "полноценный милиционер" всю свою жизнь - и явно принадлежит к команде Владимира Колокольцева", - добавил Чиков.

По его мнению, в системе ФСИН теперь "почти наверняка будут кадровые изменения". "Но что будет происходить с делами о пытках и самой этой практикой? Опыт показывает, что смена верхушки не всегда означает изменений на местах", - резюмировал эксперт.

Пытки в тюремной больнице

В октябре проект Gulagu.net опубликовал видео, доказывающее, по его мнению, применение пыток в туберкулезной больнице для заключенных №1 в Саратовской области (ОТБ-1).

Следственный комитет России (СКР) после этого заявил, что по фактам пыток и сексуального насилия над осужденными в этой туберкулезной больнице возбуждено уже семь уголовных дел.

Начальник тюремной больницы Павел Гаценко и несколько сотрудников областного управления ФСИН тогда же были уволены "по отрицательным мотивам", а главу управления Алексея Федотова решили отправить в отставку "за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности", сообщал СКР.

16 ноября, выступая с отчетом в Госдуме, генпрокурор России Игорь Краснов говорил, что по ситуации в саратовской больнице ФСИН расследуется уже 12 уголовных дел - об изнасилованиях, вымогательствах и превышениях должностных полномочий. "Ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения", - сказал тогда генпрокурор.

Архив Савельева

Проект Gulagu.net заявлял, что в его распоряжении оказался архив с видеозаписями пыток объемом "более 40 Гб", который собрал бывший заключенный Сергей Савельев, работавший в больнице на компьютере и архивировавший записи.

В ноябре Gulagu.net разместил на своем канале в YouTube новые видеозаписи изнасилований и издевательств над заключенными. Как утверждает проект, эти записи были сделаны в той же саратовской ОТБ-1, которая фигурировала в видеороликах, опубликованных в начале октября и вызвавших большой резонанс в СМИ.

Проект называл имена и должности сотрудников ФСИН и ФСБ, которые, по его данным, курировали пытки в ОТБ-1, а также имена заключенных ("активистов"), сотрудничавших с тюремной администрацией и участвовавших в них. На записях пострадавших подвергают изнасилованиям, заковывают в наручники и заставляют говорить, что они "никто".

"Активисты", как утверждает Gulagu.net, снимали пытки на служебные видеорегистраторы, полученные в отделе безопасности ОТБ-1. Они якобы действовали по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН, заявлял проект.

Федеральная служба не комментировала новую публикацию Gulagu.net, но в тот же день и.о. начальника саратовского регионального управления ФСИН Антон Ефаркин заявил, что после предыдущей огласки фактов пыток заключенных были уволены18 сотрудников службы.

Передавший Gulagu.net видеозаписи Савельев покинул Россию. Сначала он был объявлен в розыск и заочно арестован. МВД сообщало, что против него завели уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Позже стало известно, что суд по ходатайству прокуратуры отменил решение о заочном аресте Савельева.

В конце октября стало известно, что около 200 заключенных из колонии №13, расположенной в городе Энгельсе в Саратовской области, написали заявления в правоохранительные органы после драки между "активистами" и другими заключенными.