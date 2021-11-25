Ушел из жизни Пеэтер Олеск

Пеэтер Олеск родился 25 декабря 1953 года в Таллинне, в 1977 году окончил отделение эстонской филологии Тартуского университета. С 1993 по 1995 год был членом Партии национальной независимости Эстонии (ERSP), с 1995 по 2021 год состоял в рядах партии «Отечество» (ранее называлась Isamaliit и IRL).