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Ушел из жизни Пеэтер Олеск

Пеэтер Олеск. ФОТО: Margus Ansu

В четверг утром на 67-м году жизни ушел из жизни литературовед и политик Пеэтер Олеск, сообщает Rus.ERR.

Пеэтер Олеск родился 25 декабря 1953 года в Таллинне, в 1977 году окончил отделение эстонской филологии Тартуского университета. С 1993 по 1995 год был членом Партии национальной независимости Эстонии (ERSP), с 1995 по 2021 год состоял в рядах партии «Отечество» (ранее называлась Isamaliit и IRL).

Пеэтер Олеск был министром народонаселения в первом правительстве Марта Лаара (1993-1994) и министром культуры и образования (1994-1995) в правительствах Лаара и Андреса Таранда, с 1999 по 2003 год - депутат 9-го состава Рийгикогу.

Олеск работал директором Литературного музея, руководил библиотекой Тартуского университета и был советником ректора Тартуского университета и Эстонского университета естественных наук.

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