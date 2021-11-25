Пассажиры круиза Tallink оставили после себя бардак

Менеджер по связям с общественностью Tallink Катри Линк рассказала, что на прошлых выходных состоялся специальный круиз, а во время круиза обычно проходят праздники, но в этот раз уборка потребовалась больше обычного. Она объяснила, что ничего страшного не произошло, экипаж почистил корабль, и в воскресенье корабль снова отбыл.

Линк добавила, что в медиа были опубликованы фотографии, которые можно было истолковать так, будто банкетный зал был превращен в хаос, но на самом деле никакой драки не произошло. Она добавила, что сама не видел фотографий в социальных сетях, но предполагается, что во время уборки была проведена уборка и убрана разбитая посуда. По ее словам, во время круиза какой-либо драки, потребовавшей вмешательства служба безопасности, не произошло. «Фотографии, вероятно, показывает результат вечеринки, то есть собранного по всему клубу мусора и грязи», - пояснила она.