Пассажиры круиза Tallink оставили после себя бардак
В результате вечеринки на круизном лайнере Tallink Baltic Queen в минувшие выходные судно нуждалось в тщательной уборке: посуда была разбита, мебель была свалена в кучу, пишет Postimees.
В результате вечеринки на круизном лайнере Tallink Baltic Queen в минувшие выходные судно нуждалось в тщательной уборке: посуда была разбита, мебель была свалена в кучу, пишет Postimees.
Менеджер по связям с общественностью Tallink Катри Линк рассказала, что на прошлых выходных состоялся специальный круиз, а во время круиза обычно проходят праздники, но в этот раз уборка потребовалась больше обычного. Она объяснила, что ничего страшного не произошло, экипаж почистил корабль, и в воскресенье корабль снова отбыл.
Линк добавила, что в медиа были опубликованы фотографии, которые можно было истолковать так, будто банкетный зал был превращен в хаос, но на самом деле никакой драки не произошло. Она добавила, что сама не видел фотографий в социальных сетях, но предполагается, что во время уборки была проведена уборка и убрана разбитая посуда. По ее словам, во время круиза какой-либо драки, потребовавшей вмешательства служба безопасности, не произошло. «Фотографии, вероятно, показывает результат вечеринки, то есть собранного по всему клубу мусора и грязи», - пояснила она.
По словам менеджера по связям с общественностью, на борту также находились охранники, которые постоянно следили за ситуацией, и на этот раз их было даже больше обычного. Никаких серьезных инцидентов не произошло. По ее словам, в круизах происходят инциденты, но не слишком часто и не в таком широком масштабе. Линк добавила, что период коронавируса не сделал вечеринки более сумасшедшими.