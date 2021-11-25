Польша пресекла 375 новых попыток мигрантов перейти границу
Польские пограничники в четверг, 25 ноября, пресекли не менее 375 попыток мигрантов незаконно пересечь белорусско-польскую границу и проникнуть на территорию Евросоюза, сообщила представитель погранслужбы Польши. По ее словам, в окрестностях населенного пункта Черемша группа из 232 человек повредила пограничные заграждения и на несколько метров углубилась на польскую территорию, но была вытеснена из Польши. Пятерых мигрантов пришлось госпитализировать в связи с физическим истощением, пишет DW.