Чт, 25.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
2

Польша пресекла 375 новых попыток мигрантов перейти границу

Мигранты у польской границы. ФОТО: Sergei Bobylev

Польские пограничники в четверг, 25 ноября, пресекли не менее 375 попыток мигрантов незаконно пересечь белорусско-польскую границу и проникнуть на территорию Евросоюза, сообщила представитель погранслужбы Польши. По ее словам, в окрестностях населенного пункта Черемша группа из 232 человек повредила пограничные заграждения и на несколько метров углубилась на польскую территорию, но была вытеснена из Польши. Пятерых мигрантов пришлось госпитализировать в связи с физическим истощением, пишет DW.

Польская полиция в свою очередь сообщила о задержании трех предполагаемых контрабандистов, занимающихся нелегальной переправкой мигрантов в ЕС, - двух украинцев и гражданина Швеции сирийского происхождения. Они были схвачены, когда вели к границе группу из 14 мигрантов. Подтвердить эту информацию из независимых источников невозможно, так как Польша не допускает представителей СМИ в приграничные с Беларусью районы.

Власти в Минске сообщили, что около 2000 мигрантов по-прежнему находятся в кризисном приюте на белорусской стороне границы, ожидая переезда в Германию. Многие из них нуждаются в медицинской помощи из-за переохлаждения, сообщило информационное агентство БелТА.

Спровоцированный миграционный кризис

Уже на протяжении многих недель тысячи мигрантов пытаются из Беларуси проникнуть на территорию Европейского Союза через Польшу или страны Балтии. Евросоюз обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он намеренно организовал завоз мигрантов в Беларусь, чтобы затем переправить их в страны ЕС.

И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 25 ноября в Берлине обсудит ситуацию вокруг мигрантов с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back