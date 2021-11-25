Польша пресекла 375 новых попыток мигрантов перейти границу

Польская полиция в свою очередь сообщила о задержании трех предполагаемых контрабандистов, занимающихся нелегальной переправкой мигрантов в ЕС, - двух украинцев и гражданина Швеции сирийского происхождения. Они были схвачены, когда вели к границе группу из 14 мигрантов. Подтвердить эту информацию из независимых источников невозможно, так как Польша не допускает представителей СМИ в приграничные с Беларусью районы.

Власти в Минске сообщили, что около 2000 мигрантов по-прежнему находятся в кризисном приюте на белорусской стороне границы, ожидая переезда в Германию. Многие из них нуждаются в медицинской помощи из-за переохлаждения, сообщило информационное агентство БелТА.

Спровоцированный миграционный кризис

Уже на протяжении многих недель тысячи мигрантов пытаются из Беларуси проникнуть на территорию Европейского Союза через Польшу или страны Балтии. Евросоюз обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он намеренно организовал завоз мигрантов в Беларусь, чтобы затем переправить их в страны ЕС.