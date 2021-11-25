Фото ⟩ В Таллинне появились автобусы, посвященные легендам Старого города

Предприятие TLT обновило дизайн трех автобусов, салон которых украшают фотопанели с достопримечательностями Старого города Таллинна, занесенные в мировое наследие ЮНЕСКО. Кроме того, во время поездки на этих автобусах пассажиры могут посмотреть видео Юри Куускемаа, рассказывающего легенды Старого города.

«Теперь по улицам Таллинна курсирует шесть обновленных проектных автобусов. В прошлом году мы выпустили на линию автобусы в природном стиле, в этом году появились автобусы, посвященные Старому городу», - отметил член правления TLT Отто Попель.

ФОТО: AS Tallinna Linnatransport

Он отметил, что идея создать автобусы, посвященные Старому городу, поступила от пассажиров, которые положительно приняли идею проектных автобусов.

Несмотря на то, что в последние годы TLT существенно обновило весь свой автопарк, на предприятии все еще остаются автобусы, в которые необходимо вдохнуть новую жизнь, чтобы предоставить пассажирам лучшее качество услуг общественного транспорта.

«Проектные автобусы были отремонтированы как технически, так и с точки зрения комфорта. Мы установили в них кондиционер и разъемы USB, также мы обновили внутреннее освещение в салоне и чехлы на сиденьях, что значительно упрощает поддерживать чистоту транспорта. В интересах безопасности пассажиров мы добавили автобусные датчики и счетчики к дверям для лучшего планирования маршрутов. Мы полностью обновили интерьер автобуса, добавив фотографии достопримечательностей Старого города Таллинна. Кроме того, в автобусах есть экраны, и пассажиры могут во время поездки вспомнить уже знакомые легенды или узнать что-то новое о нашей столице благодаря замечательному рассказчику, герольду Таллинна Юри Куускемаа», - рассказал Попель.