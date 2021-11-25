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  • Прогулка пары на туристической тропе завершилась вызовом полиции

Прогулка пары на туристической тропе завершилась вызовом полиции

Полицейские помогли заблудившимся. ФОТО: Kristjan Teedema

В среду вечером полицейские помогли двум заблудившимся людям выбраться с болота в Пыхья-Пярнумаа.

В среду около 17.00 в полицию поступило сообщение, что в волости Пыхья-Пярнумаа на туристической тропе Кайсма Сууръярв два человека заблудились и больше не могут выбраться из болота, сообщает Postimees.

Звонили 34-летняя женщина и 38-летний мужчина, которые в рано наступившей темноте заблудились на болоте. До того, как набрать номер 112, они уже некоторое время пытались самостоятельно выбраться. Прибывшие на место патрульные полицейские на парковке вблизи туристической тропы включили сирену, чтобы люди могли ориентироваться на звук и выбраться, но заблудившиеся ничего не слышали. Причиной мог быть довольно сильный ветер.

Полицейские установили местонахождение заблудившихся с помощью дрона, который обнаружил их чуть позже восьми вечера. Полицейские добрались до нуждавшихся в помощи чуть позже девяти вечера и сопроводили их до парковки. Скорая помощь им не понадобилась.

Оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Олев Нааритс сказал, что на природе гораздо безопаснее находится в свое время суток, поскольку в темноте очень легко заблудиться.

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