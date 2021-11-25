Картина дня: решение Госсуда, интервью с Юлией Ауг и приключения пациентки зубной клиники
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 ноября.
В двух обнародованных в четверг постановлениях Госсуд пояснил, что суды должны по существу рассматривать жалобы, поданные в связи с требованием вакцинации в Силах обороны. Госсуд также обсудил ходатайство одного военнослужащего о первичной правовой защите от отставки, но не удовлетворил его, поскольку шансы жалобы на успех низки, а интерес со сторон государственной обороны весомее. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5627 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 619. Скончались десять человек. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой примут участие премьер-министр Кая Каллас, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр обороны Калле Лаанет и министр Кристьян Яани. Читать далее...
Визит к стоматологу в Таллинне, обусловленный резкой зубной болью, обошелся Алисе в 150 евро. После долгого разбирательства ей вернули сто евро. Как это вышло? Читать далее...
Анна Галактионова уже 20 раз пыталась сдать экзамен по эстонскому языку на высший уровень. 20 раз у нее это не получилось. Несмотря на это, любовь к эстонскому не превратилась у нее в ненависть. Читать далее...
Не нуждающаяся в представлении российская актриса с эстонскими корнями Юлия Ауг, сыгравшая небольшую, но емкую роль в нашумевшей картине «Купе номер 6», которая вошла во внеконкурсную программу кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF), поговорила с Rus.Postimees о политике, вере, Кирилле Серебренникове и многом другом. Читать далее...
В четверг утром на 67-м году жизни ушел из жизни литературовед и политик Пеэтер Олеск. Читать далее...
Устали стоять в пробках и никуда не успевать? Надоело ездить за «тошнотами» и большегрузами, которые только мешаются под колесами? Есть выход — полосы общественного транспорта! На автобусе вы всегда успеете на работу, в школу за ребенком, на встречу с друзьями в кафе, да еще и топливо сэкономите. А если кто-то осуждает этот образ мысли, то это все из зависти. Кто они такие, чтобы критиковать вас и учить жизни, сидя в общественном транспорте!? Читать далее...
Пропавшую в начале ноября в Ида-Вирумаа в волости Алутагузе 49-летнюю Майе в среду вечером нашли мертвой в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...
Председатель административной коллегии Госсуда Иво Пильвинг отметил на пресс-конференции, комментируя решения по жалобам невакцинированных военнослужащих, что эти решения ни в коем случае нельзя рассматривать как разрешение на принудительную вакцинацию. Читать далее...
Канцлер права Юлле Мадизе признала наличие проблемы, которая заключается в том, что человек, изъявший деньги из второй пенсионной ступени, может остаться без прожиточного пособия из-за негибкости закона. Однако, по мнению министра социальной защиты Сигне Рийсало, для решения этой проблемы получателям прожиточного пособия следует обратиться к консультантам. Читать далее...
В четверг правительство решило применить Закон о должностных привилегиях президента к экс-президенту Керсти Кальюлайд, которая ушла в отставку в октябре. Было решено предоставить ей представительские и рабочие помещения, а также компенсировать расходы на жилье. Читать далее...