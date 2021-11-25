Картина дня: решение Госсуда, интервью с Юлией Ауг и приключения пациентки зубной клиники

Госсуд: требование вакцинации со стороны Сил обороны оправдано

В двух обнародованных в четверг постановлениях Госсуд пояснил, что суды должны по существу рассматривать жалобы, поданные в связи с требованием вакцинации в Силах обороны. Госсуд также обсудил ходатайство одного военнослужащего о первичной правовой защите от отставки, но не удовлетворил его, поскольку шансы жалобы на успех низки, а интерес со сторон государственной обороны весомее. Читать далее...

За сутки скончались десять человек с коронавирусом, заразились 619

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5627 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 619. Скончались десять человек. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Кая Каллас министру Таави Аасу: транспортный бюджет увеличен, пересмотрите решение об экономии на придорожных туалетах

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой примут участие премьер-министр Кая Каллас, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр обороны Калле Лаанет и министр Кристьян Яани. Читать далее...

Как пациентке зубной клиники удалось заплатить за лечение 50 евро вместо 150?

Визит к стоматологу в Таллинне, обусловленный резкой зубной болью, обошелся Алисе в 150 евро. После долгого разбирательства ей вернули сто евро. Как это вышло? Читать далее...

Настойчивая нарвитянка уже 20 раз провалила экзамен по эстонскому языку

Анна Галактионова уже 20 раз пыталась сдать экзамен по эстонскому языку на высший уровень. 20 раз у нее это не получилось. Несмотря на это, любовь к эстонскому не превратилась у нее в ненависть. Читать далее...

Юлия Ауг: если я буду молчать во время политических репрессий, я просто изменю своей молодости и жизни

Не нуждающаяся в представлении российская актриса с эстонскими корнями Юлия Ауг, сыгравшая небольшую, но емкую роль в нашумевшей картине «Купе номер 6», которая вошла во внеконкурсную программу кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF), поговорила с Rus.Postimees о политике, вере, Кирилле Серебренникове и многом другом. Читать далее...

Ушел из жизни Пеэтер Олеск

В четверг утром на 67-м году жизни ушел из жизни литературовед и политик Пеэтер Олеск. Читать далее...

Успешные люди не должны стоять в пробках

Устали стоять в пробках и никуда не успевать? Надоело ездить за «тошнотами» и большегрузами, которые только мешаются под колесами? Есть выход — полосы общественного транспорта! На автобусе вы всегда успеете на работу, в школу за ребенком, на встречу с друзьями в кафе, да еще и топливо сэкономите. А если кто-то осуждает этот образ мысли, то это все из зависти. Кто они такие, чтобы критиковать вас и учить жизни, сидя в общественном транспорте!? Читать далее...

Пропавшую 49-летнюю женщину нашли мертвой: задержаны трое

Пропавшую в начале ноября в Ида-Вирумаа в волости Алутагузе 49-летнюю Майе в среду вечером нашли мертвой в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Пильвинг: решение Госсуда не является лицензией на принудительную вакцинацию

Председатель административной коллегии Госсуда Иво Пильвинг отметил на пресс-конференции, комментируя решения по жалобам невакцинированных военнослужащих, что эти решения ни в коем случае нельзя рассматривать как разрешение на принудительную вакцинацию. Читать далее...

Изъятие денег из второй пенсионной ступени может лишить человека прожиточного пособия

Канцлер права Юлле Мадизе признала наличие проблемы, которая заключается в том, что человек, изъявший деньги из второй пенсионной ступени, может остаться без прожиточного пособия из-за негибкости закона. Однако, по мнению министра социальной защиты Сигне Рийсало, для решения этой проблемы получателям прожиточного пособия следует обратиться к консультантам. Читать далее...

Правительство будет компенсировать расходы Керсти Кальюлайд на жилье и предоставлять ей офис