Таллинн наградил завоевавшую серебряную медаль чемпионата Европы Энели Ефимову
Таллиннская городская управа выразила благодарность и наградила столичную спортсменку, пловчиху Энели Ефимову и ее тренера за успешное выступление на чемпионате Европы.
Таллиннская городская управа выразила благодарность и наградила столичную спортсменку, пловчиху Энели Ефимову и ее тренера за успешное выступление на чемпионате Европы.
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, для города большая честь поздравить успешную молодую спортсменку и поблагодарить ее тренера за выдающиеся достижения на крупных международных соревнованиях.
«Участие в титульных соревнованиях среди взрослых – важный шаг в карьере каждого молодого спортсмена, а завоеванная серебряная медаль делает это событие еще более весомым. Я верю, что у Энели Ефимовой впереди еще множество титульных соревнований, а медаль чемпионата Европы вдохновит на новые цели», - отметил Белобровцев.
Энели Ефимова завоевала серебряную медаль 3 ноября в Казани на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Таллинн премирует Энели Ефимову 2800 евро, а ее тренера Хенри Хейна - 1200 евро.
Город Таллинн награждает столичных спортсменов и их тренеров за выдающиеся спортивные достижения на Олимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы и европейских состязаниях. Подробная информация о порядке распределения пособий находится здесь.