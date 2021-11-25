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  • Таллинн наградил завоевавшую серебряную медаль чемпионата Европы Энели Ефимову

Таллинн наградил завоевавшую серебряную медаль чемпионата Европы Энели Ефимову

Таллинн наградил завоевавшую серебряную медаль чемпионата Европы Энели Ефимову. ФОТО: Илья Матусихис

Таллиннская городская управа выразила благодарность и наградила столичную спортсменку, пловчиху Энели Ефимову и ее тренера за успешное выступление на чемпионате Европы.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, для города большая честь поздравить успешную молодую спортсменку и поблагодарить ее тренера за выдающиеся достижения на крупных международных соревнованиях.

«Участие в титульных соревнованиях среди взрослых – важный шаг в карьере каждого молодого спортсмена, а завоеванная серебряная медаль делает это событие еще более весомым. Я верю, что у Энели Ефимовой впереди еще множество титульных соревнований, а медаль чемпионата Европы вдохновит на новые цели», - отметил Белобровцев.

Энели Ефимова завоевала серебряную медаль 3 ноября в Казани на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Таллинн премирует Энели Ефимову 2800 евро, а ее тренера Хенри Хейна - 1200 евро.

Город Таллинн награждает столичных спортсменов и их тренеров за выдающиеся спортивные достижения на Олимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы и европейских состязаниях. Подробная информация о порядке распределения пособий находится здесь.

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