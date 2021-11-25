EMA рекомендовала вакцину Pfizer для детей опреденного возраста

«Комитет EMA по медицинским препаратам рекомендовал расширить положение по применению вакцины от COVID-19 Comirnaty для детей в возрасте 5-11 лет», - говорится в пресс-релизе EMA.

Как отмечается в документе, для детей этой возрастной категории доза вакцины будет меньше, чем для лиц в возрасте 12 лет и старше, и составит 10 микрограмм. Ее также будут вводить двумя компонентами с перерывом в три недели.

По данным европейского регулятора, в ходе клинических испытаний на детях вакцина показала эффективность в 90,7%. В испытаниях участвовали почти 2 тыс. детей в возрасте от 5 до 11 лет. Из них 1305 получили вакцину, а 663 – плацебо. Из привитых препаратом Pfizer у троих развились симптомы COVID-19, в то время как в группе плацебо выявили 16 случаев заражения коронавирусом.

Так, в комитете EMA заключили, что преимущества вакцины при применении среди детей превышают риски, особенно в условиях повышенной опасности развития тяжелого заболевания COVID-19.

При этом в EMA среди самых частых побочных эффектов вакцины у детей выделили боль и покраснение в месте укола, усталость, головную боль, боль в мышцах и озноб. Обычно такие симптомы проявляются в легкой или умеренной форме и проходят за несколько дней.

Теперь комитет EMA по медицинским препаратам направит свои рекомендации Европейской комиссии, которая вынесет окончательное решение.