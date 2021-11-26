Главная цель нового правительства Германии – достижение климатической нейтральности

Коалиция, которую называют светофором (социал-демократы – красный, свободные демократы – желтый, зеленые, что понятно, соответствующего цвета), добралась до правительственного соглашения почти через два месяца после выборов. Это показывает, что переговоры не были простыми, поскольку согласовать пожелания представляющей бизнес-круги и придерживающейся экономического либерализма Свободной демократической партии (FPD) с интересами левой Социал-демократической партии (SPD) и стоящих за защиту окружающей среды зеленых было сложно. Но хорошей альтернативы светофору нет, а на троих у партий имеется 416 мест из 753 в парламенте, что обещает правящему союзу стабильность.