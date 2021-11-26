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  • Главная цель нового правительства Германии – достижение климатической нейтральности

Главная цель нового правительства Германии – достижение климатической нейтральности

Новые партнеры по коалиции: Анналена Баербок, Роберт Хабек, Олаф Шольц, Кристьян Линднер. ФОТО: Markus Schreiber

В среду социал-демократы, зеленые и свободные демократы Германии достигли договоренности о создании новой коалиции. Несмотря на то, что все три партии должны будут еще ратифицировать этот договор (в случае зеленых и свободных демократов это означает проведение общепартийного референдума), лидер социал-демократов Олаф Шольц, вероятнее всего, еще до рождества создаст новое правительство, подведя черту под 16-летним правлением Ангелы Меркель.

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Коалиция, которую называют светофором (социал-демократы – красный, свободные демократы – желтый, зеленые, что понятно, соответствующего цвета), добралась до правительственного соглашения почти через два месяца после выборов. Это показывает, что переговоры не были простыми, поскольку согласовать пожелания представляющей бизнес-круги и придерживающейся экономического либерализма Свободной демократической партии (FPD) с интересами левой Социал-демократической партии (SPD) и стоящих за защиту окружающей среды зеленых было сложно. Но хорошей альтернативы светофору нет, а на троих у партий имеется 416 мест из 753 в парламенте, что обещает правящему союзу стабильность.

Основной упор на зеленый поворот?

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