Главная цель нового правительства Германии – достижение климатической нейтральности
В среду социал-демократы, зеленые и свободные демократы Германии достигли договоренности о создании новой коалиции. Несмотря на то, что все три партии должны будут еще ратифицировать этот договор (в случае зеленых и свободных демократов это означает проведение общепартийного референдума), лидер социал-демократов Олаф Шольц, вероятнее всего, еще до рождества создаст новое правительство, подведя черту под 16-летним правлением Ангелы Меркель.