На экзамен по вождению безумная очередь: департамент обещает принять меры

По словам специалиста по коммуникациям Департамента транспорта Эрки Варма, очередь на экзамен по вождению по всей Эстонии недопустимо длинная. Например, по состоянию на сегодня в Пярну можно зарегистрироваться на экзамен по вождению на категорию B самое раннее на 4 февраля.