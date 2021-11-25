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  • Эстония
  • На экзамен по вождению безумная очередь: департамент обещает принять меры

На экзамен по вождению безумная очередь: департамент обещает принять меры

Перед экзаменом рекомендуется несколько раз проехаться с инструктором. ФОТО: Mailiis Ollino

По всей стране необходимо запастись временем для получения водительских прав категории B, поскольку очередь на экзамен по вождению может растягиваться до трех месяцев.

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По словам специалиста по коммуникациям Департамента транспорта Эрки Варма, очередь на экзамен по вождению по всей Эстонии недопустимо длинная. Например, по состоянию на сегодня в Пярну можно зарегистрироваться на экзамен по вождению на категорию B самое раннее на 4 февраля.

Варма говорит, что одна из причин длинной очереди - большое количество повторных экзаменов: более половины сдающих экзамен терпят неудачу во время первой попытки. 

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