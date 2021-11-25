На экзамен по вождению безумная очередь: департамент обещает принять меры
По всей стране необходимо запастись временем для получения водительских прав категории B, поскольку очередь на экзамен по вождению может растягиваться до трех месяцев.
По всей стране необходимо запастись временем для получения водительских прав категории B, поскольку очередь на экзамен по вождению может растягиваться до трех месяцев.
По словам специалиста по коммуникациям Департамента транспорта Эрки Варма, очередь на экзамен по вождению по всей Эстонии недопустимо длинная. Например, по состоянию на сегодня в Пярну можно зарегистрироваться на экзамен по вождению на категорию B самое раннее на 4 февраля.