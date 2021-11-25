Комиссия предложила правительству создать противовоздушную оборону средней дальности
Комиссия по государственной обороне в порядке консенсуса предложила правительству к 2025 году создать для обороны Эстонии способность противовоздушной обороны средней дальности и при необходимости рассмотреть для этого вариант кредита на гособорону.
Комиссия в связи с последовательно ухудшающейся ситуацией в сфере безопасности обсуждала необходимость создания способности противовоздушной обороны средней дальности на заседаниях 12 октября, 9 и 22 ноября.