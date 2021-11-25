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Финансовая инспекция предупредила о предлагающей инвестиции фирме без лицензии

Фото иллюстративное. ФОТО: Mike Espenhain/PantherMedia / Mike Espenhain

Финансовая инспекция распространила предупреждение о деятельности фирмы VestaFuture OÜ, которая предлагает инвестиционные услуги без лицензии, пишет Rus.ERR.

В сообщении надзорного органа отмечается, что с начала года в отношении VestaFuture уже было распространено шесть предупреждений. После каждого такого предупреждения не имеющая лицензии фирма начинала предлагать инвестиционные услуги по новым каналам.

Согласно последнему предупреждению, VestaFuture предлагает свои услуги через сайт inodel.trade. Единственным членом правления предприятия является Серхий Пупко.

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