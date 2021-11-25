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В ЮАР обнаружен новый штамм коронавируса

Коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Ученые из ЮАР заявили в четверг, что идентифицировали новый вариант Covid-19 с несколькими мутациями, пишет Postimees.

«К сожалению, мы выявили новый вариант, который представляет причину для беспокойства в Южной Африке», - сказал вирусолог Тулио де Оливейра на пресс-конференции.

Он добавил, что штамм с порядковым номером B.1.1.529 имеет очень большое количество мутаций. По словам ученого, он также был обнаружен у прибывших из Южной Африки, Ботсваны и Гонконга.

Министр здоровья Джо Фахла сказал, что новый штамм вызывает серьезное беспокойство, потому что он является причиной экспоненциального роста инфекций.

Число ежедневных случаев заражения в ЮАР в среду выросло до более чем 1200. Еще в начале ноября за сутки было обнаружено лишь 100 случаев. В прошлом году Южная Африка выявила бета-штамм коронавируса, но в эскалации вспышки в основном виноват обнаруженный в Индии дельта-штамм.

В Южной Африке случаев заражения зарегистрировано больше, чем в любой другой африканской стране, их число достигает 2,95 миллиона. 89 657 человек умерли.

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