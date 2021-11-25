Правительство допустит больше зрителей на отборочный матч между Эстонией и Израилем
Правительство считает запланированный на это воскресенье в таллиннском Saku Suurhall отборочный матч между национальными сборными Эстонии и Израиля в рамках мужского Чемпионата мира по баскетболу (FIBA World Cup 2023) мероприятием повышенного общественного интереса и допустит на него до 3360 зрителей. Департамент здоровья поддержит проведение этого мероприятия с увеличенным количеством зрителей, если организатор сократит риск распространения коронавируса в соответствии с представленным планом.