Правительство допустит больше зрителей на отборочный матч между Эстонией и Израилем

Зрители в Saku Suurhall должны находиться в четырех зонах без соприкосновения друг с другом, с игроками и с обслуживающим матч персоналом. На мероприятие можно попасть только по предъявлении COVID-справки. На месте будет проверяться соблюдение требования ношения маски. Люди в каждом секторе будут рассажены с интервалами, причем везде должна быть обеспечена отдельная вентиляция. Запрещено использовать дудки и прочие подобные атрибуты болельщиков. Эстонская баскетбольная ассоциация просит всех зрителей заблаговременно прибыть в место проведения матча во избежание появления очередей у входов, где будет осуществляться проверка справок и документов. Двери откроются за 1 час до начала мероприятия. Будут работать 14 входов на четыре яруса.

Мужская национальная сборная Эстонии по баскетболу начнет играть в квалификационном турнире Чемпионата мира 2023 года в конце этого ноября. В одной группе с Эстонией состязаются сборные Германии, Польши и Израиля.

Первый матч эстонской сборной состоится уже сегодня вечером – наша команда сразится со своими немецкими соперниками в Нюрнберге. Второй матч состоится дома в это воскресенье – в Saku Suurhall мы встретимся со сборной Израиля. Квалификационный турнир продолжится в феврале и июне 2022 года.

Эстонская баскетбольная ассоциация несколько месяцев занималась подготовкой к матчу национальных сборных Эстонии и Израиля в Saku Suurhall. Проведенная подготовка и продажа билетов осуществлялись с учетом того, что в мероприятии в помещении может участвовать не более 6000 человек. Но с 15 ноября количество зрителей на спортивном мероприятии в помещении не может превышать 1000 человек.