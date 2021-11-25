Фото ⟩ Посол Китая пригласил Марко Михкельсона на встречу
Сегодня председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон встретился с послом Китая в Эстонии Ли Чао.
Сегодня председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон встретился с послом Китая в Эстонии Ли Чао.
По словам Михкельсона, встреча состоялась по просьбе посла. Обсуждались двусторонние отношения, напряженность вокруг Тайваня и сотрудничество в рамках международных организаций.
«У Эстонии и Китая в отношении двусторонних отношений есть потенциал для развития, на котором в ближайшем будущем можно будет также сосредоточиться, если ослабление пандемии позволит расширить дипломатические контакты», - отметил Михкельсон в соцсетях.
Напомним, что в середине ноября в Вильнюсе открылось представительство Тайваня. В связи с этим Китай выразил Литве протест, указав на то, что литовская сторона разрушила отношения между странами на уровне послов.