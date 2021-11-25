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Фото ⟩ Посол Китая пригласил Марко Михкельсона на встречу

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон встретился с послом Китая в Эстонии Ли Чао. ФОТО: Erik Peinar

Сегодня председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон встретился с послом Китая в Эстонии Ли Чао.

По словам Михкельсона, встреча состоялась по просьбе посла. Обсуждались двусторонние отношения, напряженность вокруг Тайваня и сотрудничество в рамках международных организаций.

«У Эстонии и Китая в отношении двусторонних отношений есть потенциал для развития, на котором в ближайшем будущем можно будет также сосредоточиться, если ослабление пандемии позволит расширить дипломатические контакты», - отметил Михкельсон в соцсетях.

Напомним, что в середине ноября в Вильнюсе открылось представительство Тайваня. В связи с этим Китай выразил Литве протест, указав на то, что литовская сторона разрушила отношения между странами на уровне послов.

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