Фото ⟩ Посол Китая пригласил Марко Михкельсона на встречу

По словам Михкельсона, встреча состоялась по просьбе посла. Обсуждались двусторонние отношения, напряженность вокруг Тайваня и сотрудничество в рамках международных организаций.

«У Эстонии и Китая в отношении двусторонних отношений есть потенциал для развития, на котором в ближайшем будущем можно будет также сосредоточиться, если ослабление пандемии позволит расширить дипломатические контакты», - отметил Михкельсон в соцсетях.