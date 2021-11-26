На дорогах сохраняется опасность гололедицы

Осадки станут прекращаться начиная с северо-запада. На юго-востоке страны дожди и мокрый снег будут продолжаться весь день. Утром температура воздуха и у дорожного полотна повсеместно ниже нуля. В Западной Эстонии велика опасность гололедицы.