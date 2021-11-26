Пт, 26.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

На дорогах сохраняется опасность гололедицы

Гололедица. ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

В пятницу утром дорожное покрытие основных и общегосударственных магистралей повсеместно мокрое, на многих участках скользкое.

Идут дожди и мокрый снег. Температура у дорожного полотна около нуля. Многие участки дорог скользкие.

Осадки станут прекращаться начиная с северо-запада. На юго-востоке страны дожди и мокрый снег будут продолжаться весь день. Утром температура воздуха и у дорожного полотна повсеместно ниже нуля. В Западной Эстонии велика опасность гололедицы.

Днем ожидается переменная облачность без осадков, опасность гололедицы распространится по всей стране.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back