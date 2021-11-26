Поторопитесь: аукционная цена мызы Тараквере стремительно растет
Не каждый день в Эстонии на аукцион выставляется мыза по стартовой цене в один евро, передает Kodustiil.
Не каждый день в Эстонии на аукцион выставляется мыза по стартовой цене в один евро, передает Kodustiil.
Mõisaportaal пишет, что по-немецки мыза называлась Terrastfer, а эстонцам было легче произносить сложное немецкое слово как Тараквере. Первое упоминание об усадьбе относится к 1551 году. До национализации недвижимости в 1919 году она принадлежала дворянской семье фон Липхартов.
Главное здание мызы - длинное кирпичное здание с двускатной крышей, возведенное, вероятно, в середине или второй половине XIX века. Однако на сегодняшний день здание в значительной степени разрушено, но стены еще стоят.
Хозяйственные постройки усадьбы были построены из кирпича или природного камня. Недвижимость, на территории которой расположена мыза, называется Отто, ее площадь - 1247 м2.
В настоящее время мыза выставлена на аукцион по стартовой цене всего в один евро! За вчерашний день цена выросла в 500 раз: последнее предложение, сделанное поздним вечером, составило 500 евро. Заинтересованные лица могут узнать об аукционе и его условиях ЗДЕСЬ.