Пт, 26.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Поторопитесь: аукционная цена мызы Тараквере стремительно растет

Поторопитесь: аукционная цена мызы Тараквере стремительно растет

Мыза Тараквере. ФОТО: KV.EE

Не каждый день в Эстонии на аукцион выставляется мыза по стартовой цене в один евро, передает Kodustiil.

Mõisaportaal пишет, что по-немецки мыза называлась Terrastfer, а эстонцам было легче произносить сложное немецкое слово как Тараквере. Первое упоминание об усадьбе относится к 1551 году. До национализации недвижимости в 1919 году она принадлежала дворянской семье фон Липхартов.

Главное здание мызы - длинное кирпичное здание с двускатной крышей, возведенное, вероятно, в середине или второй половине XIX века. Однако на сегодняшний день здание в значительной степени разрушено, но стены еще стоят.

Подвал главного здания очень хорошо сохранился. ФОТО: KV.EE

Хозяйственные постройки усадьбы были построены из кирпича или природного камня. Недвижимость, на территории которой расположена мыза, называется Отто, ее площадь - 1247 м2.

В настоящее время мыза выставлена на аукцион по стартовой цене всего в один евро! За вчерашний день цена выросла в 500 раз: последнее предложение, сделанное поздним вечером, составило 500 евро. Заинтересованные лица могут узнать об аукционе и его условиях ЗДЕСЬ.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back