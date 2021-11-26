Поторопитесь: аукционная цена мызы Тараквере стремительно растет

Mõisaportaal пишет, что по-немецки мыза называлась Terrastfer, а эстонцам было легче произносить сложное немецкое слово как Тараквере. Первое упоминание об усадьбе относится к 1551 году. До национализации недвижимости в 1919 году она принадлежала дворянской семье фон Липхартов.

Главное здание мызы - длинное кирпичное здание с двускатной крышей, возведенное, вероятно, в середине или второй половине XIX века. Однако на сегодняшний день здание в значительной степени разрушено, но стены еще стоят.

Подвал главного здания очень хорошо сохранился. ФОТО: KV.EE

Хозяйственные постройки усадьбы были построены из кирпича или природного камня. Недвижимость, на территории которой расположена мыза, называется Отто, ее площадь - 1247 м2.