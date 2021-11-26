Лукашенко: США хотят руками поляков, прибалтов и украинцев развязать войну

"Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам", - приводит госагентство БелТА слова Лукашенко на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции в четверг в Минске.

"Им надо приблизиться к Москве. И тут вот "балкон" этот опять остался, мешает им, надо его срезать. И будут резать", - сказал Лукашенко.

"Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев", - добавил он.

Лукашенко отметил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным они видят, что происходит, и одинаково смотрят на эти события.

"Это нацелено против них, прежде всего (против России - ИФ). А как туда подобраться, если (на подступах - ИФ) Украина и Беларусь? С Украиной вы видите, что произошло, а Беларусь противится", - сказал президент.