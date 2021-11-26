Лукашенко: США хотят руками поляков, прибалтов и украинцев развязать войну
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят руками поляков, прибалтов и украинцев развязать войну, а в качестве повода используется миграционный кризис.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят руками поляков, прибалтов и украинцев развязать войну, а в качестве повода используется миграционный кризис.
"Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам", - приводит госагентство БелТА слова Лукашенко на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции в четверг в Минске.
"Им надо приблизиться к Москве. И тут вот "балкон" этот опять остался, мешает им, надо его срезать. И будут резать", - сказал Лукашенко.
"Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев", - добавил он.
Лукашенко отметил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным они видят, что происходит, и одинаково смотрят на эти события.
"Это нацелено против них, прежде всего (против России - ИФ). А как туда подобраться, если (на подступах - ИФ) Украина и Беларусь? С Украиной вы видите, что произошло, а Беларусь противится", - сказал президент.
"Ситуация сейчас непростая. И как нам ее проскочить, грубо говоря, как нам приспособиться, чтобы сберечь государство, - вопрос. Это мой вопрос, прежде всего. Но и вы не сторонние наблюдатели. В нужный момент я вас мгновенно приобщу к этому вопросу, и нам вместе придется его решать", - констатировал Лукашенко.