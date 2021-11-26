Жертвами аварии на шахте «Листвяжная» стали 52 человека. ФОТО: Maxim Kiselev/TASS

В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 52 человека, объявили власти. Среди жертв - шахтеры и спасатели. Официально признано, что причиной задымления, приведшего к жертвам, стал взрыв метана, однако окончательные выводы будет делать специальная комиссия. Руководство шахты задержано. В регионе объявлен трехдневный траур.

Жертвы и пострадавшие

Общее число погибших составило 52 человека, сообщается в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Это 46 шахтеров, которых накануне не удалось вывести на поверхность, и шестеро спасателей, участвовавших в их поисках. Эту информацию подтвердили главное управление МЧС и командир кемеровского отряда горных спасателей.

Накануне сообщалось, что в ходе поисков пропали два звена спасателей. Сначала власти подтвердили гибель троих из них, затем еще троих.

Вечером в четверг СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах начали сообщать, что в результате аварии погибли 52 человека, включая горноспасателей. Об этом же заявил представитель администрации Беловского городского округа. «Погибшие задохнулись угарным газом», - сказал он Интерфаксу.

Число пострадавших при аварии на «Листвяжной» выросло до 63, заявил замминистра здравоохранения Кемеровской области Виталий Херасков. Цивилев же сообщал, что в больницах до сих пор находится 38 шахтеров, а также 11 горноспасателей (у одного из спасателей черепно-мозговая травма, у десяти - отравление).

Большая часть госпитализированных горняков - в состоянии легкой и средней тяжести, уточнил Херасков.

график ФОТО: BBC

Взрыв метана

Вероятная причина аварии на шахте - взрыв метано-воздушной смеси, заявил губернатор Кузбасса. «Точные причины установит комиссия», - уточнил он.

Накануне о взрыве метана первым заговорил замгенпрокурора России Дмитрий Демешин. «Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», - цитировал его ТАСС.

Врачи при этом говорили, что погибшие и пострадавшие задохнулись газом, а не были физически травмированы.

О том, что шахтеры задохнулись, сообщало в своем пресс-релизе и кузбасское управление Следственного комитета России. В нем взрыв назывался «газодинамическим явлением».

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись», - заявили в СКР.

Накануне версия о взрыве упоминалась в СМИ, официально же речь шла только о задымлении. Оно, по данным МЧС, произошло на глубине 250 метров.

Первые задержанные

Упомянутые в сообщении СКР задержанные - это 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Их задержали в рамках дела, возбужденного по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанный директор шахты «Листвяжная» - Сергей Махраков, возглавляющий предприятие с 2013 года. В 2021 году он был признан лучшим руководителем угольной шахты по итогам регионального конкурса, говорится в одном из сообщений на сайте компании «СДС-Уголь», в состав которой входит «Листвяжная».

С 1996 года до 2013 года Махраков работал на другой кузбасской шахте - «Колмагоровская», где начинал с должности машиниста подземных установок. Его трудовой стаж - 25 лет.

Утром в пятницу СКР сообщил о возбуждении еше одного дела - по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). По нему задержаны двое главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. Замгенпрокурора Демешин заявил, что они проводили проверку на шахте неделю назад.

Источник ТАСС в органах технического надзора при этом утверждает, что перед ЧП на «Листвяжной» не было превышений предельно допустимой концентрации метана. Место эпицентра аварии, по его данным, пока не установлено.

Что происходит сейчас

Накануне поиски были прерваны - из-за сильной загазованности шахты. Утром губернатор сообщил о возобновлении горноспасательных работ.

Как следует из сообщения в телеграм-канале Цивилева, спасатели изолируют участок горных выработок, который «естественным образом заполнится метаном». Когда газ распределится на этом участке (он большого объема - 257 тысяч кубических метров), опасность взрыва снизится, объяснил губернатор.

По его оценке, на такую дегазацию потребуется трое суток. «После этого штаб примет решение по дальнейшим поисковым работам в шахте», - заявил Цивилев.

Параллельно в эти три дня спасатели продолжат ликвидацию последствий пожара - пробурят скважину для тушения возможных очагов возгорания в шахте.

пункт приема родственников погибших ФОТО: BBC

Поиски - главный вопрос, который волнует родственников погибших, чьи тела все еще находятся под завалами.

«Обследование шахты - это вопрос не одних суток. Кроме того, мы максимально должны вытеснить кислород, чтобы не допустить взрыв», - сказал на встрече с родными погибших врио главы МЧС России Александр Чуприян, прибывший в Белово.

По его словам, горноспасатели берут пробы воздуха, чтобы определить, есть ли угроза взрыва. «Вчера она была», - сказал Чуприян.

«Этот метан давно там зашкаливал!»

Утром в пятницу родственники погибших горняков пришли к КПП шахты «Листвяжная», некоторых из них пускают на территорию шахты.

Родственники погибших горняков пришли к КПП шахты "Листвяжная", где 25 ноября произошла авария, которая привела к гибели 52 человек. Некоторых из них пускают на территорию шахты. Многие плачут. pic.twitter.com/LguV2MUqtr — bbcrussian (@bbcrussian) November 26, 2021

Жена одного из горняков рассказала корреспонденту Би-би-си, что, по ее информации, 15 ноября на шахте уже был пожар, который шахтеры тушили сами. По ее версии, причиной возгорания тогда тоже было превышение содержания метана. Потом шахтеры снова спустились в шахту.

«Они не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор все проверял. И что они там проверяли? Этот метан давно там зашкаливал!» - утверждает эта женщина.

Главный вопрос - почему шахтеры и спасатели задохнулись после взрыва. Ответа на него пока нет.

Кислород в самоспасателях - они должны быть у всех, кто спускается в забой - у пропавших после аварии горняков мог закончиться еще днем, шансы на их спасение были минимальны, сообщил Интерфаксу информированный источник.

По его словам, системы самоспасатель рассчитаны на шесть часов, при неинтенсивном использовании - чуть дольше (например, когда человек сидит, а не двигается).

Горняки и спасатели, находившиеся в шахте, не могли выжить в условиях недостатка кислорода и высокой концентрации вредных газов, сказал в пятницу журналистам командир горноспасательного отряда Юрий Ше.

«Вчера у нас тоже произошла трагедия - погибли шесть горноспасателей. В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным», - рассказал он. По его словам, окись углерода, которая впитывается порами кожи, крайне опасна: «Тренированные горноспасатели, как говорится, падают. Чувствуют себя плохо».